Pandemia aduce oportunitati pentru piata economica de foto-video

Tocmai datorita acestor schimbari, Photosetup , retailerul romanesc prezent pe piata de echipamente foto-video de peste 21 de ani, a ales sa se adapteze acestor situatii si sa aduca atat inovatie pe plan tehnologic, cat si oportunitati amplificate de creare de continut prin prezenta sa offline. Astfel, odata cu mutarea sediului intr-un spatiu mult mai generos de 200 mp, Photosetup a pus bazele unui studio de creatie chiar si pentru cei mai indrazneti si inovativi influenceri sau creatori de continut din online. Acestia se pot bucura de echipamente performante in folosul transmisiunilor LIVE de tip multicam, Video Conferintelor, sau chiar pentru organizarea emisiunilor de tip podcasts cu invitati / prezentari de produse.Datorita experientei in calitate de distribuitor pentru cei mai importanti producatori de echipamente si accesorii foto-video: Manfrotto, Lastolite, Lowepro, Joby, Colorama, Gitzo, Rycote, Avenger, Hensel, JVC, Blackmagic Design, Streamstar, Tolifo, Synco, dar si in calitate de partener autorizat printre altele pentru Nikon, Panasonic sau Fujifilm, Photosetup a ales pentru studioul sau de creatie aparatura de cea mai inalta calitate, care sa ofere o experienta de ultima generatie vizitatorilor noului showroom. Printre produsele ce pot fi descoperite in noul studio complet amenajat se pot mentiona Camera JVC HM-250 , care este singura camera video 4K ce ofera LIVE si Grafica (Overlay) direct din camera, sau sisteme audio-vizuale pentru un continut ce defineste standardul calitatii. Pentru creatorii de continut, Photosetup a integrat in hubul video experiential si kituri speciale pe care acestia sa le foloseasca la adevaratul lor potential, precum este un Kit Creator de continut cu filmare 4K Obisnuiti cu performanta si calitatea produselor pe care le distribuie, Photosetup a investit o suma de peste 60.000Euro in noua locatie. Cresterea economica de 40% a business-ului din 2020 fata de 2019 a ajutat injectia de cash in business pentru ca retailerul sa ofere o experienta avansata de shopping in-store, complimentata de o echipa pregatita pentru a oferi consultanta gratuita fiecarui client. Printre produsele pe care le puteti gasi in cadrul showroom-ului din zona Casei Poporului aparatura pentru fotografie profesionista, aparatura video pentru filmare live sau 4k, cat si accesorii care ridica calitatea continutului.Cu siguranta, piata foto-video este in schimbare, deoarece din ce in ce mai multe persoane sunt interesate de echipamente profesionale care au devenit indispensabile pentru creatorii de continut care doresc mereu imbunatatirea si diferentierea materialelor pe care le distribuie. Pandemia si restrictiile sociale au devenit motivul adaptarii spatiului de lucru pentru multi creatori dar si profesionisti din zona de business, care sunt interesati de imbunatatirea constanta a dispozitivelor pe care le folosesc. Aceasta tendinta de migrare catre aparatura video performanta a fost observata si in cazul vanzarilor inregistrate de Photosetup, care mentioneaza ca solutiile pentru live-streaming si camere video au fost la mare cautare in 2020.Prin deschiderea unui nou showroom si hub-ului de creatie, Photosetup continua sa seteze standarde mari de profesionalism si client service pentru clientii sai, exceland atat prin gama variata de peste 10.000 de produse, cat si pe expertiza consultantilor din cadrul sediului lor.