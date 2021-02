iPhone 12 Pro vs. iPhone 12 Pro Max: pe care sa il cumperi?

iPhone 12 Pro are un display Super Retina XDR de 6.1 inch cu o rezolutie de 2532 x 1170 pixeli, echivalentul al 460 pixeli per inch. Fratele sau mai mare, iPhone 12 Pro Max, are un display Super Retina XDR de 6.7 inch cu o rezolutie de 2778 x 1284 pixeli, echivalentul a 458 de pixeli per inch. Diferenta dintre cele doua densitati de pixeli este atat de mica incat nici nu se observa cu ochiul liber. Avantajul il are, totusi, iPhone 12 Pro Max, acum si la eMAG , datorita display-ului mult mai mare. Restul caracteristicilor sunt aceleasi pentru ambele telefoane: display HDR, True Tone, wide color (P3), Haptic Touch. Ambele telefoane beneficiaza de protectie cu tehnologie Ceramic Shield, despre care Apple spune ca ofera o rezistenta de 4 ori mai mare.Si din punct de vedere al design-ului cele doua smartphone-uri sunt identice. Apple s-a folosit de margini drepte, ambele au un ecran edge-to-edge si un notch de dimensiuni egale pentru camera frontala. Ambele sunt facute din otel inoxidabil, ce le confera un efect lucios. Ambele au indicele IP68 pentru reszistenta la apa si praf, ceea ce inseamna ca pot rezista 30 de minute la adancimi de 6 metri. Din punct de vedere al design-ului, singura diferenta notabila intre iPhone 12 Pro si iPhone 12 Pro Max este dimensiunea. iPhone 12 Pro are 146.7 mm inaltime pe 71.5 mm latime si o grosime de 7.4 mm, in timp ce iPhone 12 Pro Max are o inaltime de 160.8 mm pe 78.1 mm latime si 7.4 mm grosime. iPhone 12 Pro Max este mai mare si mai greu, in special datorita display-ului. In acest caz, el isi merita banii in functie de preferintele dumneavostra. Daca va doriti un telefon cu ecran mult mai mare, atunci iPhone 12 Pro Max este ideal.Atat iPhone 12 Pro cat si iPhone 12 Pro Max au ultimul procesor Apple, A14 Bionic, despre care Apple spune ca ar fi cel mai rapid procesor pentru un smartphone. Acest nou procesor are doua nuclee high performance si patru alte nuclee pentru eficienta. De asemenea, atat iPhone 12 Pro cat si iPhone 12 Pro Max au ultimul Neural Engine pentru capacitati si caracteristici de invatare automata imbunatatite. Ambele telefoane au 6 GB de RAM, ceea ce reprezinta o imbunatatire considerabila de la cei 4 GB de RAM folositi pentru modelele anterioare.Bonusul pe care il are iPhone 12 Pro Max datorita dimensiuinii mult mai mari este spatiu mult mai mare pentru baterie. Astfel ca, iPhone 12 Pro Max are o baterie ce poate sa redea 20 de ore de video, pana la 12 ore de video stream si pana la 80 de ore de audio, in timp ce iPhone 12 Pro poate reda pana la 17 ore de video, 11 ore de video stream si doar 65 de ore de audio.Anul acesta, iPhone 12 Pro Max vine cu diferente notabile in ceea ce priveste camera foto, comparativ cu fratele sau mai mic. Ambele au un sistem triplu de camere, cu lentile ultra wide, wide si telephoto. Lucrurile incep sa difere in ceea ce priveste marimea senzorului. Camera wide de pe iPhone 12 Pro Max are un senzor cu 47% mai mare fata de iPhone 12 Pro. Cei de la Apple spun ca acest lucru imbunatateste fotografiile cu pana la 87% in conditii de lumina slaba. De asemenea, iPhone 12 Pro Max are un zoom optic de 5x, in timp ce iPhone 12 Pro are unul de 4x, iar iPhone 12 Pro Max are un zoom deigital de pana la 12x, in timp ce 12 Pro are un zoom de pana la 10x. In sfarsit, iPhone 12 Pro Max are o camera telephoto de 2.5x f/2.2, in timp ce iPhone 12 Pro are o camera telephoto de 2x f/2.0. camera frontala este aceeasi pentru ambele.Datorita acestor diferente, iPhone 12 Pro Max este ceva mai scump fata de fratele sau mai mic. A alege intre cele doua tine doar de preferinte.