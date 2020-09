Hai sa vorbim despre gama low cost de la Samsung - telefoane de buget cu specificatii bune!

Samsung Galaxy A21s vs Samsung Galaxy A31 vs Samsung Galaxy M21

Pentru un buget limitat, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A31 si Samsung Galaxy M21 sunt trei optiuni de care ar trebui sa profiti fara urma de regrete. Despre punctele forte ale fiecaruia din cele trei terminale, vom vorbi despre larg in randurile ce urmeaza, la fel ca si despre aspectele la care exceleaza fiecare dintre ele.Pentru niste telefoane convenabile ca pret, nu avem nimic de reprosat la aspectul celor trei terminale care fac subiectul prezentului articol. Fiecare din ele este dotat cu cate un display generos, de peste 6.4 inch, are un raport ecran / corp acceptabil, margini rotunjite si poate fi echipat cu un set de huse Samsung Galaxy A21s huse Samsung Galaxy A31 sau huse Samsung Galaxy M21 de la Itelmobile care sa-i dea un plus de personalitate. Nu putem sa notam acest mic detaliu ca un plus deoarece totul depinde de preferintele utilizatorului, dar daca ar fi sa cautam diferentele dintre cele trei dispozitive in ceea ce priveste aspectul, Samsung Galaxy A21s se remarca prin camera sa selfie pozitionata in partea stanga a ecranului spre diferenta de celelalte doua terminale ale caror camere sunt fix in mijloc, dar si prin 0.1 inchi in plus la diagonala.Mai ales pentru utilizatorii care folosesc huse personalizate atat ca sa-si protejeze telefoanele cat si pentru a le face sa iasa in evidenta, gama de culori nu este intotdeauna un aspect de luat in calcul la achizitia unui telefon. Dar cel putin in ceea ce-l priveste pe Samsung Galaxy A31 trebuie sa enumeram paleta de nuante deoarece numele suna cel putin intrigant. Albastru, rosu, negru si alb, toate in varianta Prism Crush sunt un motiv suficient de bun pentru a-ti dori sa cumperi huse transparente. Cat despre albastrul, negrul si albul de la Samsung Galaxy A21s sau nuantele de midnight blue si raven black de la Samsung Galaxy M21, nu putem sa spunem ca nu sunt niste alegeri inspirate, dar chiar daca au aspect acceptabil, trebuie sa recunoastem totusi ca nu impresioneaza.Atat in ceea ce priveste capacitatea de stocare, cat si memoria RAM, Samsung Galaxy A31 primeste o bila alba in plus fata de celelalte doua terminale. Samsung Galaxy A31 are 128 GB de memorie interna si 6 GB de memorie RAM, in timp ce Samsung Galaxy A21s si Samsung Galaxy M21 doar cate 64 GB de memorie interna si cate 4 GB de memorie RAM. Dar asta nu inseamna ca ultimele doua dispozitive nu sunt suficient de competente, mai ales datorita procesoarelor lor Samsung Exynos 8 Octa, acceptabile pentru telefoanele din gama entry level.Vrei sa-ti iei un telefon ieftin cu care sa faci fotografii cat mai detaliate? Atunci investeste intr-un Samsung Galaxy A31! Vrei sa-ti iei un telefon ieftin a carui baterie sa te tina "la infinit"? Atunci investeste intr-un Samsung Galaxy M21!Samsung Galaxy A21s si Samsung Galaxy A31 seamana foarte mult comparate din perspectiva camerei principale. Dar chiar si in aceste conditii, Samsung Galaxy A31 se remarca prin cativa pixeli in plus, avand un arsenal de patru lentile cu 48 MP, 8 MP, 5 MP si inca 5 MP, spre deosebire de Samsung Galaxy A21s cu 48 MP, 8 MP, 2 MP si inca 2 MP.Pe de alta parte, in ceea ce priveste terminalul Samsung Galaxy M21, chiar daca dispozitivul nu are decat trei lentile la camera principala si anume una de 48 MP, una de 8 MP si una de 5 MP, telefonul iese in evidenta printr-o baterie de 6000 mAh, apropiindu-se periculos de mult de performantele unei tablete, spre deosebire de celelalte doua terminale care au baterii de "doar" cate 5000 mAh.