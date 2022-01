Cum iti poti imbunatati calitatea somnului cu ajutorul unui smartwatch Garmin

Somnul usor nu se obtine... usor. Este nevoie, de multe ori, de anumite ritualuri care sa-l invite pe Mos Ene pe la gene: renuntarea la cafea si energizante dupa pranz, renuntarea la mesele tarzii sau la toate stimulentele care fac organismul sa stea in starea de veghe, cum ar fi lumina albastra a ecranelor. Vestea buna este ca in ziua de astazi somnul poate fi monitorizat atent, pentru ca oamenii sa depisteze problemele si sa le remedieze. Un astfel de gadget este un smartwatch Garmin, despre care specialistii de la Xband spun ca este unul de top in ceea ce priveste incurajarea unei vieti active si a unui stil de viata sanatos.

Monitorizarea odihnei cu aplicatiile pentru somn

Etapele somnului sunt: somn usor (activitatea musculara si miscarile ochilor incetinesc), somn adanc (se opresc complet miscarile muschilor si ale ochilor, iar respiratia si ritmul cardiac incetinesc) si REM (in aceasta etapa – a visului – activitatea creierului este la fel de activa ca in momentele de veghe, somnul REM fiind deosebit de important pentru prelucrarea informatiilor si formarea amintirilor).

Un ciclu complet de somn cuprinde toate aceste faze. Cu ajutorul unui ceas inteligent Garmin (Fenix, Forerunner, Vivoactive etc.), oamenii isi pot monitoriza ciclul complet de somn, analizand durata acestuia, momentele de trezire sau factorii care pot contribui la o calitate precara a somnului (sforaitul sau miscarea excesiva, de exemplu).

Monitorizarea avansata a somnului (ASM) este o caracteristica intalnita la multe ceasuri Garmin dotate cu senzor optic de ritm cardiac. Cu aceasta optiune, utilizatorii au posibilitatea sa-si urmareasca toate statisticile despre somn in Garmin Connect, cu conditia sa poarte ceasul in timpul somnului, dar si inainte de a adormi, cu cel putin doua ore. Pentru aceasta, va fi nevoie ca utilizatorii sa-si achizitioneze curele pentru ceasuri Garmin, avand in vedere ca acestea se pot deteriora din pricina purtarii permanente.

Ce probleme pot fi depistate

Utilizarea ceasului inteligent Garmin pe timpul noptii poate depista multe probleme cu care se confrunta oamenii si despre care nu ar putea afla ca acestea exista, fara un astfel de gadget. Atunci cand calculeaza scorul de somn, smartwatch-ul ia in considerare mai multe aspecte: durata somnului, scorul mediu de stres, somnul usor, cel profund sau REM total, timpul de trezire, momentele de neliniste. Somnul primeste astfel o nota cuprinsa intre 0 si 100: excelent (90-100), bun (80-89), rezonabil (60-79) si slab (sub 60).

Daca scorul de somn este unul slab, oamenii vor stii ca trebuie sa renunte la anumite obiceiuri nesanatoase (consumul de alcool, cofeina, medicamente sau droguri) si sa ia in calcul exercitiile fizice. Mai mult, un somn de proasta calitate mai poate fi corelat si cu diverse afectiuni (sindromul de apnee in somn, stres, anxietate, depresie, tulburari hormonale etc.) pentru a caror diagnosticare este nevoie de prezenta la medic.

Pe internet sunt disponibile curele pentru toate modelele de pe piata, astfel inca utilizatorii ceasurilor Garmin sa se bucure cat mai mult timp de aceste gadgeturi utile si sa le poata purta in orice conditii: in timpul somnului, la piscina, in aer liber, la birou etc.

Pe langa curele, la fel de cautate sunt si incarcatoarele pentru ceasurile Garmin, in variantele black sau silver, care sunt si ele esentiale pentru functionarea accesoriilor inteligente.

FOTO: youm7.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.