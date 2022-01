CES 2022: TCL pleacă acasă cu premii importante în domeniul inovării

Calitatea de lider global pe piața dispozitivelor electronice de consum a TCL a fost recunoscută la CES 2022. Eforturile constante și susținute și spiritul inovator ale TCL au fost recompensate cu unele dintre cele mai importante și de impact premii acordate în domeniul tehnologiei și inovării.

Astfel, TCL, unul principalii jucători din industria TV la nivel mondial, a fost premiat cu „Premiul pentru Inovație în domeniul tehnologiei de display Mini LED” (Innovation Award of Mini LED Display Technology) pentru modelul de televizor TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO, „Premiul pentru cea mai bună inovație a anului” (The Most innovative Award of The Year) pentru ochelarii inteligenți TCL NXTWEAR AIR și „Premiul pentru cea mai bună protecție a vederii a anului” (Eye Protection Innovation Award of The Year) pentru seria TCL NXTPAPER 10s.

Premiile au fost acordate la 6 ianuarie, la Las Vegas, în cadrul Ceremoniei de premiere a celor mai bune companii (Global Top Brands Award Ceremony), având ca sponsori unii dintre principalii actori din domeniu: TWICE, Asia Digital Group și Europe Digital Group. Din juriu au făcut parte experți din domeniul tehnologic recunoscuți la nivel global, precum și reprezentanți mass-media specializate, cu o vastă experiență în domeniu. Aceștia au recunoscut excelența și capacitatea de inovare a TCL, apreciind realizările tehnologice și produsele de succes expuse de companie la standul său de la Centrul de Convenții din Las Vegas, booth #17017, în perioada 5-7 ianuarie 2022.

TCL X925 PRO este primul televizor de pe piață dotat cu un sistem Mini LED de retroiluminare și tehnologie de display OD ZeroTM. Televizorul Mini LED 8K, cu o diagonală de 85 de inchi, oferă o experiență de vizionare remarcabilă, datorită tehnologiei revoluționare capabile să creeze imagini clare, intense și detaliate, greu de egalat de vreun alt televizor. În plus, modelul este dotat cu un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație, Dolby Atmos® 3D și drivere Onkyo, care creează un sunet imersiv și bogat. Mai mult, dispozitivul are un design ultra subțire și vine cu Google TVTM încorporat, astfel încât poate răspunde rapid la orice comandă a utilizatorului, simplu, ușor și rapid.

TCL NXTWEAR AIR dovedește performanța de top a TCL în ceea ce privește ochelarii inteligenți. Prin noua generație de dispozitive, TCL oferă o experiență cinematografică portabilă, cu o capacitate de vizionare comparabilă cu cea a unui televizor cu o diagonală de 140 inchi, de la o distanță de 4 metri. Imaginea impecabilă ridică standardele vizuale atât pentru utilizatorii pasionați de filme, documentare, jocuri video, cât și pentru cei care lucrează la distanță. NXTWEAR AIR vine cu o pereche de lentile schimbabile și are o greutate de doar 75 grame, cu lentile standard, urmărind cu prioritate creșterea confortului utilizatorului, dar și a standardelor de stil și eleganță.

TCL NXTPAPER 10s este un produs prin care TCL arată că acordă o atenție deosebită protecției vederii. În mod inedit, sistemul de reducere a luminii albastre se află în centrul și lateralul tabletei, fiind complet integrat în componentele software și hardware ale dispozitivului. Deși are un design subțire, cât o coală de hârtie, ecranul tabletei are 10 straturi de protecție care mențin o cromatică bogată și foarte realistă, impunând, astfel, cele mai înalte standarde de calitate vizuală. Mai mult, display-ul este certificat TÜV și reduce lumina albastră care provine din ecran cu 50%. În plus, utilizatorii se pot bucura de o imagine intensă și clară din orice unghi ar privi, datorită ecranului cu anti-reflex.

Urmăriți hashtag-urile TCL pentru a fi la curent cu ultimele noutăți din partea companiei: #TCLInspireGreatness, #TCL_MiniLED și #CES2022.

Twitter: @TCL_TV_Global & @TCL_USA

Facebook: @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSA

Instagram: @tclelectronics & @TCL_USA

YouTube: @TCL Electronics & @TCL USA

Despre TCL

TCL este recunoscut pentru televizoarele de înaltă calitate care garantează o veritabilă experiență cinematografică direct în confortul casei consumatorilor.

Punând nevoile clienților în centrul activităților de testare și dezvoltare de produs, TCL s-a bucurat în primele luni ale lui 2020 de o creștere impresionantă pe piața globală. În ciuda economiei mondiale fragile, TCL a menținut cifre impresionante de vânzări TV în toată lumea. Numai în primul trimestru al anului 2020 s-au vândut 4,27 milioane de televizoare marca TCL.

Fondată în 1981, astăzi este prezentă în peste 160 de țări. Pe locul al doilea din punct de vedere al volumului de vânzări pe piața globală a televizoarelor, în 2019, potrivit celui mai recent raport Sigmaintell, TCL operează propriile sale centre de cercetare, producție și dezvoltare de produse electronice de larg consum, de la televizoare și dispozitive audio, la produse inteligente pentru casă.

Contacte media:

TCL Global

Siyang Wang /Mason Zhong

+86 755 33311656

pr@tcl.com

TCL Europe

eupr@tcl.com

tclpress@havas.com

https://www.tcl.com/eu/en.html

TCL România:

Ioana Preoțescu

Tel: +40 772 161 035

Email: ioana.preotescu@bright-kite.ro

Facebook: TCL Europe - The Creative Life / Twitter: @TCL_Europe / Instagram: tcl_europe / YouTube: TCLeuropemovies

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.