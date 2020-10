Cele mai noi tehnologii de supraveghere video Dahua

HDCVI HD-over-coax (HD prin cablu coaxial) reprezinta transmisia audio si video neafectata de distanta, functionand pe cont propriu, fara conexiune constanta la internet; aceasta coincide cu cerintele IoT: transmisie si reactii in timp real, posibilitate de control local offline, performante inalte de securitate etc.Recent, cei de la Dahua au fost primii care au propus, tehnologie ce combina supravegherea video HDCVI de inalta calitate cu IoT, rezultatele fiind un sistem de monitorizare si control ce poate fi accesat de la distanta sau local, chiar si offline.Una dintre tehnologiile de baza IoT o reprezinta integrarea senzorilor si a transmitatorilor pe fiecare dispozitiv, oferind acestuia inteligenta de a percepe si judeca. De exemplu, daca cineva intra intr-o zona restrictionata, o camera conventionala poate reda doar inregistrarea video, in timp ce o camera Motion Eye din seria HDCVI-IoT, prin intermediul senzorului PIR incorporat (infrarosu pasiv), in combinatie cu analiza video incorporata, poate filtra cu precizie situatii precum un caine care se misca sau schimbarile naturale de mediu, cum ar fi miscarea frunzelor, declansand apoi alarma in timp real; inregistrarea ramane disponibila pentru a verifica situatia.Pe scurt, tehnologia, precum si functia de supraveghere video sunt actualizate de la versiunea de inregistrare si redare, la cea de ratiune si raspuns.Pentru formarea unei idei, linia de produse ce adopta acest tip de tehnologie este LinCa, serie ce contine camera de supraveghere cu senzor de temperatura si umiditate incorporate. Tot aici mentionam si camera Motion Eye, din linia de camere HDCVI-IoT, camera cu senzor PIR incorporat, capabil sa filtreze situatiile riscante dintre toate evenimentele ce ar putea reprezenta alarme false.Aceasta noua tehnolgie se va plia pe urmatoarele domenii:- Muzee, datorita faptului ca operele de arta necesita o anumita temperatura si umiditate pentru a nu se deteriora in timp;- Sere, pentru ca anumite plante cresc doar in anumite conditii de mediu;- Crescatorii, pentru ca anumite rase de animale se pot dezvolta sanatos doar in anumite medii;- Farmacii, pentru stocarea sigura si prevenirea deteriorarii medicamentelor.Aceasta linie de produse este capabila de a oferi imagini detaliate, color, ce dau posibilitatea identificarii persoanelor/obiectelor, in conditii de iluminare foarte scazuta. Cu toate astea, aceste camere au nevoie de un mediu cu iluminare de cel putin 1 lux pentru a putea furniza imagini vii, bogate in detalii.Datorita deschiderii mai mari a obiectivului (F1.0),pot oferi imagini mai vii, mai luminate, in conditii de iluminare tot mai scazuta.Printre functiile cheie ale acestei serii se numara lentilele acromatice pentru corectarea culorilor, 3DNR ce reduce zgomotul din imagini, senzorul Sony Starvis ce ofera performante excelente in lipsa iluminarii adecvate si rezistenta la intemperii, camerele venind cu un grad de protectie certificat IP67.Alte doua lucruri demne de mentionat sunt faptul ca energia electrica consumata de aceste camere este la un nivel foarte mic, iar monitorizarea color 24/7 mareste posibilitatea de indentificare a persoanelor sau vehiculelor.Dedicati misunii lor de a oferi o viata mai smart si mai sigura societatii, Dahua va continua inovatiile si nu se va opri din a oferi pietei de supraveghere produse si servicii calitative, punand cate o caramida in plus in constructia societatii eficiente, sigure si inteligente.Echipamentele de supraveghere video Dahua se pot gasi pe site-ul www.spy-shop.ro , unul dintre cele mai mari site-uri de profil din Romania.