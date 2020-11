Casti wireless sau casti cu fir? Ce alegi?

casti wireless sau casti cu fir?Sunt solutia standard pe care orice om a folosit-o cel putin o data. Castile cu fir sunt simple si pot oferi o fiabilitate foarte buna daca sunt bine construite. Acestea au un cost mai mic, sunt foarte usor de folosit si ofera o fidelitate audio foarte buna. Pentru un audiofil, castile cu fir pot fi varianta cea mai atractiva. Un mare avantaj al castilor cu fir este diversitatea mare de modele. Poti gasi atat modele care sa iti acopere urechea, cat si modele in-ear si te poti orienta spre solutii destinate exclusiv jocurilor sau auditiei muzicale.Sunt solutii moderne, care iti ofera foarte multa libertate. Pe langa faptul ca arata mai bine, acestea iti permit sa faci sport sau sa asculti muzica pe strada fara a fi incurcat de fir. In ultimii ani, tehnologia a evoluat, in asa fel incat castile fara fir pot functiona la o distanta mare de dispozitivul care genereaza sunetul. Te poti plimba prin casa, asadar, ascultand tot ceea ce iti doresti sa asculti, fara a-i deranja pe cei din jurul tau.Castile wireless sunt mai complexe in utilizare, pot genera probleme privind interferentele, sunt mai grele si nu au intotdeauna autonomia pe care ti-o doresti. Tocmai de aceea, atunci cand alegi sa folosesti o pereche de casti wireless este bine sa o alegi cu mare atentie.Daca ai decis asupra modului in care acestea se conecteaza la sursa (cu fir sau fara fir), trebuie sa te asiguri ca iti pot oferi confort si o auditie cat mai buna.In ceea ce priveste confortul, ai de ales intre casti in-ear, care se fixeaza in interiorul urechii sau casti supra-aurale. Cele in-ear sunt mult mai atractive pentru persoanele active, care asculta muzica la sala de fitness, pe strada sau la job. Pentru acasa insa, castile supra-aurale sunt mult mai atractive.Daca ai luat o decizie si in ceea ce priveste confortul, trebuie sa ai in vedere si alte aspecte importante:*functiile de anulare a zgomotului;*Calitatea bateriei. Atunci cand alegi casti wireless, bateria este esentiala;*Rezistenta la apa si la socuri fizice;*Calitatea microfonului incorporat. Multe dintre casti iti permit sa efectuezi si sa preiei apeluri;*Aspect. Evident, castile pe care le folosesti trebuie sa arate bine. Din fericire, ai de ales intre mii de modele, care mai de care mai interesante, realizate din materiale diferite, cu forme si culori diferite;