Care este cel mai bun Lenovo ThinkPad în 2021?

Cele mai bune modele de Lenovo ThinkPad atrag multi utilizatori de afaceri si departamentele IT corporative datorita calitatii solide a constructiei, tastaturilor de top din industrie, stick-urilor de indicare ultraprecise si esteticii negre simple. Linia Lenovo ThinkPad are o serie de piloni de baza fara de care fanii Lenovo nu se pot descurca, motiv pentru care cele mai bune ThinkPad-uri sunt considerate cele mai bune laptopuri din lume.

Chiar daca v-ati hotarat deja cu inima si bugetul pentru un laptop Lenovo, aveti o multime de optiuni. Lenovo vinde in prezent peste o duzina de modele ThinkPad si Lenovo IdeaPad in mai multe linii diferite. Laptopurile au toate aceeasi estetica de baza, dar variaza foarte mult in ceea ce priveste dimensiunea, pretul, calitatea ecranului, performanta si durata de viata a bateriei. Unele au chiar si tastaturi mai rapide decat altele. Exista optiuni pentru utilizatorul de afaceri, pentru artistii care au nevoie de o tableta profesionala sau chiar pentru utilizatorii care au nevoie de o statie de lucru bestiala.

Care sunt cele mai bune ThinkPad-uri ale momentului?

In lumea laptopurilor, Thinkpad X1 Carbon este o capodopera. Cu un sasiu usor, dar durabil, X1 Carbon este o optiune excelenta pentru utilizatorii de afaceri care sunt frecvent in miscare. Dar Lenovo ThinkPad X1 Carbon nu este doar un notebook pentru intreprinderi: nu ezitam sa recomandam acest aparat si consumatorilor obisnuiti, care vor aprecia ecranul luminos si viu de 14 inchi al laptopului, durata lunga de viata a bateriei, performanta rapida si calitatea imaculata a constructiei.

Utilizatorii de afaceri care calatoresc frecvent vor aprecia cele peste 15 ore de autonomie a bateriei oferite de versiunea 1200p. Ecranul 1200p a fost surprinzator de luminos. Si, in stilul tipic ThinkPad, cel mai recent X1 Carbon de a 9-a generatie are o tastatura de cea mai buna calitate, pe care va va placea sa tastati. Se afla cu usurinta in topul celor mai bune ThinkPad-uri.

Desi adoram acest laptop, nu este cu adevarat perfect. Dispune de o camera web 720p slaba, nu are slot pentru carduri si touchpad-ul este putin cam mic. In plus, camera IR nici macar nu este inclusa in mod implicit, ceea ce este ciudat avand in vedere ca este un notebook de afaceri.

ThinkPad X1 Yoga de la Lenovo dovedeste ca ThinkPad-urile nu au nevoie de fibra de carbon pentru a concura. Fabricat din aluminiu CNC, sasiul lui ThinkPad X1 Yoga este acum mai subtire si mai usor, dar la fel de durabil ca intotdeauna. Combinati aceasta rama eleganta cu un ecran superb de 1080p, o tastatura de cea mai buna calitate si o autonomie a bateriei care dureaza toata ziua, iar Lenovo ThinkPad X1 Yoga este cu usurinta unul dintre cele mai bune laptopuri 2 in 1 din lume.

Preluand o pagina de la laptopul sau geaman de consum - ThinkPad X1 Extreme - Lenovo ThinkPad P1 este o statie de lucru de clasa, ce ofera performante puternice intr-un sasiu subtire si usor. Afisajul 4K optional este plin de culori bogate si vibrante, iar tastatura minunat de confortabila a lui P1 ar putea fi cea mai buna de pana acum de la Lenovo. In plus, procesorul Xeon si Nvidia Quadro P2000, disponibile pe modelele mai scumpe, ofera performante remarcabile. Este un laptop excelent, daca faceti mai mult decat sa introduceti numere intr-o foaie de calcul.

Aveti nevoie de ceva mai portabil? Tableta Lenovo ThinkPad X1 Tablet este un detasabil de afaceri 2 in 1, durabil si sigur, care este, de asemenea, suficient de puternic pentru a va permite sa dominati in Overwatch pe ecranul vibrant de 13 inci, 3K, al dispozitivului.

Daca aveti un buget limitat, dar doriti totusi o tastatura de calitate, cel mai bun ThinkPad pentru dumneavoastra este Lenovo ThinkPad X13 (AMD). ThinkPad-ul obisnuit nu este foarte prietenos cu portofelul, dar ThinkPad X13 merge impotriva curentului.

Acest laptop va ofera un procesor rapid AMD Ryzen 5 Pro 4650U, un design din fibra de carbon/aliaj de magneziu si chiar cateva caracteristici de securitate selecte, cum ar fi un cititor de amprente si o camera IR optionala pentru Windows Hello. In ciuda pretului, Lenovo nu se zgarceste la tastatura. Tastele sale se simt super receptive. Acele taste concave pe care le laudam de ani de zile au ceea ce pare a fi o cursa imposibila pentru un laptop atat de subtire.

Pretul accesibil al ThinkPad X13 necesita cateva compromisuri: si anume, marginile super groase ale ecranului, lipsa porturilor Thunderbolt 3 si faptul ca este limitat la doar 16GB de RAM. Iar bateria rezista 7 ore si 53 de minute, ajungand sub media laptopurilor premium.

X1 Nano de la Lenovo dovedeste ca o versiune ultraportabila de 13 inchi a modelului X1 Carbon trebuie sa se afle atat in mainile consumatorilor, cat si ale profesionistilor. Stiti deja cum arata X1 Nano - este designul clasic ThinkPad, doar ca intr-un sasiu mai mic si mai usor. Este de fapt cel mai portabil ThinkPad din toate timpurile, cu cadrul sau din fibra de carbon si magneziu care cantareste doar 1,5 kg. Are un ecran anti-reflexie de 13 inchi, de 2K (2160 x 1350 pixeli). Raportul de aspect 16:10 are aceeasi inaltime (axa Y) ca majoritatea panourilor mai mari, doar ca nu este la fel de lat.

Portabilitatea este grozava, dar care este rostul daca trebuie sa va plimbati cu un incarcator de baterii peste tot unde mergeti? Din fericire, cu X1 Nano, puteti lasa caramida acasa. Micutul notebook a rezistat 12 ore fara probleme la teste de baterie care implica navigarea continua pe internet prin Wi-Fi la o luminozitate de 150 nits.

