Black Friday 2020: noile tendinte de cumparare in sfera foto-video

Aceasta noua normalitate a avut un impact major si in vanzarile magazinelor prin ecommerce din acest an, fiind reflectata cu desavarsire in topul produselor vandute de acest Black Friday - daca in anii trecuti primele locuri erau ocupate de televizoare, cosmetice si jucarii, in 2020 lucrurile s-au schimbat notabil. Iata cateva dintre tendintele observate in cadrul primului val de Black Friday 2020:Vanzarile de anul acesta ne-a aratat ca intr-adevar oamenii s-au indreptat mult mai mult spre echipamente video si audio profesionale pentru a-si imbunatati eficienta muncii de acasa si calitatea video-conferintelor: de la camere video performante, la microfoane externe.Cum totul este online in ultimul timp, iar videoconferintele sunt in floare si ele - fiind noua modalitate de "contact uman", adaptata vremurilor, s-a observat o crestere a interesului in ceea ce priveste echipamentele profesionale pentru munca de acasa si livestreaming. Photosetup , al doilea cel mai mare retailer de echipamente foto-video din Romania, aflat pe piata inca din anul 1998, a anuntat ca in urma Black Friday-ului de anul acesta, s-a observat o crestere semnificativa a cumpararii echipamentelor necesare pentru dotarea unui "home office". In prima zi de Black Friday, acestia au avut o crestere de 150% comparativ cu anul 2019. Cele mai cautate echipamente au fost: camerele mirrorless, camerele video profesionale cu transmisie live, camerele web si sistemele de vlogging, teleprompterele si microfoanele, dar si accesoriile profesionale pentru dotarea studiourilor foto si video.De asemenea, si parintii au inceput sa investeasca mai mult in birourile de acasa, in special pentru copii. Cum elevii si studentii invata acum de acasa, online, a crescut si nevoia acestora de echipamente mai performante. Parintii investesc mai mult din dorinta de a nu fi afectate cursurile copiilor, iar acest lucru se reflecta si in cererea crescuta pentru camere web, casti si microfoane.Desi tuturor ne este dor sa participam la evenimente sau conferinte offline, momentan nu ne putem bucura asta. Anul 2020 ne-a facut sa ne adaptam si sa gasim solutii pentru orice problema intampinata, astfel incat fiecare business sa isi poata continua activitatea si sa treaca cu bine de aceasta perioada.Fie ca vorbim de evenimente sau cursuri (la scoala, facultate, chiar diverse cursuri de specializare), toate s-au mutat in online si odata cu asta, a aparut si nevoia organizatorilor de a investi in echipamente foto, video, dar si audio profesionale - asa se poate explica cresterea interesului pentru solutiile dedicate pentru transmisiuni live si e-learning.Un studiu realizat la inceputul verii de catre BRAT, a descoperit ca aproximativ 37% dintre romani consuma continut audio constant. De asemenea, un alt aspect interesant si de luat in calcul este faptul ca acestea se asculta, dar se si vizioneaza in format video atat in mediul urban, cat si in cel rural. Peste 90% dintre cei care au participat la studiu urmaresc podcast-urile, in mod surprinzator, pe Youtube, apoi pe Spotify (31,4%), Google Podcast (28%) si alte platforme audio.Echipamentele foto-video devin un trend si in ceea ce priveste industria podcast-urilor, avand in vedere interesul crescut al romanilor in ceea ce priveste vizionarea video a podcast-urilor - cei mai multi creatori de continut audio/video investesc in aparate foto mirrorless sau DSLR, pentru a le folosi atat pentru inregistrare video, cat si pentru fotografii profesionale de promovare in social media.Black Friday-ul de anul acesta ne-a aratat ca nevoile consumatorilor s-au schimbat, trecand de la cumpararea de echipamente pentru casa si pentru uz personal, la achizitionarea de echipamente profesionale pentru munca de acasa si pentru scoala online.