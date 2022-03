Benzi LED RGB

Folosirea benzilor led RGB in ultimii ani precum si noile tehnologii aparute au dezvoltat foarte mult aceasta categorie de corpuri de iluminat. Pe langa benzile RGB simple sau digitale, cu 60 sau 120 led-uri pe m, au aparut benzile led RGB COB, benzi led cu 5 chipuri RGB+CCT, benzi led digitale cu 4 chipuri tip SK.

De ce se folosește banda LED RGB?

Banda LED RGB este un corp de iluminat în care lumina roșie, verde și albastră sunt combinate de elementele electronice de control în moduri diferite pentru a reproduce o gamă largă de culori, pana la 16 milioane de culori. Principala aplicație a acestui tip de corp de iluminat RGB este recunoașterea, reprezentarea și afișarea imaginilor în sisteme electronice precum televizoare și computere. Este folosit si in fotografia analogica si in zilele noastre din ce in ce mai des in sistemele de iluminat

Amestecarea luminii roșii, verzi și albastre din sursele LED pentru a crea lumină colorată, necesită circuite electronice speciale pentru a controla procesul de amestecare. In ultima vreme au aparut o gama larga de controlere pentru acest tip de benzi LED cu diverse tipuri de telecomenzi. Ultimele modele de controlere au integrate tehnologie WiFi pentru controlul benzilor led RGB prin smartphone sau comenzi vocale prin Amazon Alexa sau Google Home.

Deoarece diferitele LED-uri au modele de emisie ușor diferite, echilibrul culorilor se poate schimba în funcție de unghiul de vizualizare, chiar și atunci când sursele RGB sunt într-un singur pachet. Din acest motiv, banda LED RGB este rareori folosită pentru a crea lumină albă, dar este adesea folosită pentru a obține alte culori. Datorită flexibilității la amestecarea diferitelor culori și eficienței energetice ridicate, acest proces poate fi utilizat într-o varietate de moduri.

Ce sunt benzile LED și benzile RGB cu drivere încorporate

Banda LED este o placă de circuit imprimat flexibil pe care diodele emițătoare de lumină montate pe suprafață (diode SMD) sunt lipite împreună cu alte elemente necesare pentru funcționarea diodelor. Benzile cu LED-uri au fost folosite în trecut doar pentru iluminarea de accent, iluminarea de ambient, decorativ. Odată cu creșterea eficienței LED-urilor și disponibilitatea unor produse mai puternice, a devenit posibilă utilizarea benzilor LED RGB ca iluminat de înaltă luminozitate, înlocuind efectiv corpurile cu lămpi fluorescente sau cu halogen.

Folosite des pentru benzi luminoase cu LED-uri, sunt disponibile și în varianta cu LED-uri multicolore: RGB, RGBW si RGB+CCT. A doua dintre aceste benzi are o diodă suplimentară albă (albă), care oferă lumină albă. Controlul lor folosind drivere externe ar fi complicat din cauza numărului mare de cabluri necesare pentru a controla o bandă mai lungă. Prin urmare, driverele integrate sunt adesea folosite cu aceste tipuri de bandă led (banda led digitala SK). Pe iluminat-ieftin.ro gasiti toata gama de benzi LED RGB, RGBW sau RGB+CCT precum si toate tipurile de controlere cu control tactil sau vocal.

