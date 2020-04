ALTEX introduce chatboti DRUID pentru simplificarea proceselor de resurse umane

Solutia adoptata de ALTEX presupune lansarea a doi asistenti virtuali (chatboti), integrati atat cu sistemul intern de resurse umane, cat si cu SharePoint si cu MS Teams. Primul chatbot este destinat simplificarii administrarii activitatilor interne de resurse umane. Acest chatbot va prelua de la cei peste 4000 de angajati cereri de concedii, pontaje, invoiri, concedii pentru evenimente speciale, cereri delegatii, adeverinte salariu, si va raspunde imediat angajatilor oricaror intrebari legate de procesele interne de resurse umane. Obiectivul chatbotului este sa degreveze de activitati redundante managerii celor peste 100 de magazine din teritoriu, precum si cei 2 operatori alocati adreselor de suport resurse umane pentru oamenii din sediul central.Al doilea chatbot este destinat recrutarii si integrarii noilor angajati in companie, fiind integrat cu sectiunea de cariere a website-ului. Astfel, orice deschidere a unei pozitii noi de catre un manager este automat asociata cu un anunt deja deschis in sectiunea de cariere a website-ului, sau se creaza automat un anunt nou. Potentialii candidati vor putea aplica direct prin intermediul chatbotului, selectand anuntul, orasul pentru care este valabil si incarcand CV-ul si datele de contact. Chatbotul inregistraza datele in sistemul intern de resurse umane, incarca CV-ul in SharePoint si, datorita integrarii cu MS Teams, transmite informatiile agentului de recrutare din departamentul de resurse umane. Agentul redirectioneaza ulterior aplicatia spre managerul care are pozitia deschisa. Managerul poate descarca CV-ul din SharePoint si face programarea pentru interviu, pe care aplicantul a primeste prin e-mail. Dupa interviu, managerul actualizeaza statusul aplicantului in aprobat/respins. In cazul aplicantilor admisi, chatbotul solicita copia CI pentru pregatirea integrarii in companie. Astfel, chatbotul este proiectat sa simplifice semnificativ procesarea si inregistrarea sutelor de aplicatii primite de ALTEX in fiecare luna."Ma bucur ca ALTEX a adoptat tehnologia DRUID. Prin intermediul chatbotilor, aducem nu doar productivitate interna, dar si o experienta moderna de comunicare intre angajati si departamentul de resurse umane. ALTEX are in acest moment capacitatea de lansare de noi asistenti virtuali, in orice alte departamente interne" declara Liviu Dragan, CEO Druid.