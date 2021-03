6 lucruri pe care le poti face daca ai un Smart TV bun

Pe langa clasicul abonament la un operator de cablu ce iti va oferi acces la mai multe posturi TV, un televizor inteligent poate fi folosit pentru a naviga si pe internet. Acesta dispune de browser web si telecomanda inteligenta, asa ca poti naviga pe orice pagina, inclusiv pe cele care ofera continut si servicii de tip Video Streaming sau Video On Demand (VOD). In plus, un Smart TV are si aplicatii proprii online populare, cum ar fi Netflix sau HBO Go. Avantajul acestei functii este ca vei viziona totul pe un ecran mult mai mare si chiar poti renunta la laptop, calculator sau tableta daca vrei doar un singur dispozitiv cu care sa navighezi pe internet.O alta caracteristica interesanta si foarte utila a televizoarelor inteligente este aceea ca iti permite sa accesezi cu usurinta retelele sociale. De la Facebook si Twitter pana la Skype sau YouTube, te poti conecta fara probleme de pe ecranul mare al unui Smart TV in timp ce stai relaxat pe canapea. Cu siguranta iti va face placere sa vizionezi filmulete pe YouTube la rezolutie maxima sau sa-ti vezi prietenii si rudele pe un ecran imens in timpul apelurilor video!Daca esti pasionat de gaming, poti sa conectezi la televizorul tau inteligent volan, joystick, gamepad, mouse sau tastatura astfel incat experienta ta virtuala sa fie una de exceptie. Mai mult, te poti bucura de jocurile preferat si cu prietenii. De asemenea, un Smart TV are propriul sau sistem de operare si iti permite sa instalezi diferite aplicatii, la fel ca si pe telefon. De exemplu, poti alege sa descarci o aplicatie care sa iti spuna vremea probabila sau una de fitness, care sa te ajute sa faci mai multa miscare in casa.In ultimul timp, producatorii au trecut la televizoarele cu rezolutie Ultra HD, pe cunoscute si sub numele 4K. Acestea ofera o imagine foarte clara si mult mai apropiata de realitate decat aparatele clasice. Gasesti televizoare 4K la f64.ro care prezinta marele beneficiu al claritatii, adica obiectele mici de pe ecran pot fi vazute in detaliu, iar textul este usor de citit. O imagine mai clara inseamna ca poti viziona programele tale preferate de la o distanta mai mica si chiar poti instala un televizor inteligent cu diagonala mai mare intr-un spatiu de dimeniuni reduse fara ca acest lucru sa-ti produca vreun disconfort.Una dintre cele mai importante functionalitati poarta numele de Picture in Picture. Aceasta este integrata in aproape toate televizoarele inteligente performante si permite vizionarea mai multor tipuri de continut in acelasi timp. Astfel, ai posibilitatea de a naviga pe internet pe cea mai mare parte a ecranului, iar intr-o fereastra mai mica sa vizionezi totodata si canalul TV preferat. Aceasta functie este perfecta pentru cei care nu vor sa piarda serialul pe care il urmaresc, dar nici nu vor sa renunte la a naiva pe internet, fie pe o retea sociala, fie pentru a raspunde la e-mailuri.Nu doar televizorul tau va fi inteligent, ci si telecomanda evolueaza odata cu achizitionarea unui Smart TV. Mai exact, aceasta poate fi inlocuita cu smartphone-ul sau cu tableta. In plus, deoarece orice Smart TV este dotat cu functie de Bluetooth sau DLNA, poti vedea fotografiile sau filmarile de pe gadgetul preferat si pe ecranul televizorului.Un Smart TV poate fi folosit exact ca un calculator. Acesta vine cu un pachet multimedia complet - internet, aplicatii si gaming, suficient de interesant si complex cat sa te faca sa renunti la vechiul tau televizor clasic non smart.