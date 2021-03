4 tipuri de device-uri smart pentru activitati in aer liber

Nimic nu se compara cu o alergate in natura, cu o tura de inot sau cu o drumetie pe cele mai frumoase trasee. Pentru toate acestea, ai nevoie de echipament potrivit - de la haine, incaltaminte si pana la asistentul tau personal de la incheietura. Avantajele unui gadget pentru sport sunt multiple - de la monitorizare activa a pasilor, a ritmului cardiac, a nivelului de oxigen din sange si pana la monitorizarea caloriilor consumate, insa acest ultim algoritm nu este prezent in toate smartwatch-urile si bratarile fitness. In plus, vin cu moduri active pentru cele mai indragite sporturi, astfel ca vei avea un sprijin in toate exercitiile tale preferate. Trebuie doar sa descoperi smartwatch-ul sau bratara fitness care ti se potriveste, in functie de design, specificatii, stil si, bineinteles, buget.Vremea buna vine cu promisiunea plimbarilor in aer liber, prin parc sau prin oras? Sau poate te gandesti sa alegi varianta eco de deplasare pana la locul de munca, fara mijloace de transport in comun si fara grija parcarii. Ei bine, pentru toate acestea, poti alege un vehicul electric - o trotineta, o bicicleta sau chiar un hoverboard. Cand decizi ca este timpul sa faci o astfel de achizitie, trebuie sa te uiti la cateva aspecte - de la autonomie, la viteza maxima de deplasare, la greutatea minima/maxima de utilizare si, bineinteles, la posibilitatea de a se plia sau nu, in cazul trotinetelor.Vremea buna vine cu si mai mult chef de muzica - pentru antrenamentele tale in natura, pentru petreceri in curte sau pentru camping in natura. De aceea, trebuie sa alegi accesoriul Bluetooth perfect pentru tine - fie acestea casti Bluetooth pentru ascultat muzica in intimitate, fie boxe pentru petreceri spontane sau pentru super experienta muzicala alaturi de cei dragi. Orice ai alege, afla ca tot mai multi producatori aleg sa creeze produse rezistente la apa si praf, la utilizare indelungata si, mai mult de atat, aleg sa le ofere autonomie cat mai exinsa.Probabil ca acum stii deja ce tipuri de produse vor fi pe lista ta de cumparaturi pentru sezonul activitatilor outdoor. Insa nu uita si de accesorii, cele care se vor ocupa de intregirea experientei tale tech. De la baterii externe ce te ajuta sa uiti de grija incarcatorului si a prizelor, la suporturi auto sau pentru bicicleta in care sa-ti pozitionezi telefonul. Astfel, cu accesoriul potrivit, te bucuri din plin de gadgeturile tale.Acum ca ai o idee despre echipamentul perfect pentru activitatile tale in aer liber, ramane doar sa le alegi pe cele potrivite. Le gasesti pe toate in magazinul online EuroGsm Alexandra, din partea echipei ThePhoneGeeks by EuroGsm