Spy Shop - crestere cu peste 60% a vanzarilor de Black Friday

Atat ofertele pentru distributie si instalatori, cat si cele pentru end-useri au generat o cerinta foarte mare pentru produsele de securitate. Camerele si sistemele de supraveghere video, accesoriile CCTV si automatizarile pentru porti au fost vedetele acestui eveniment al reducerilor, in cele trei zile cumparandu-se peste 4500 camere de supraveghere video si peste 200 kit-uri de automatizare, branduri ca Dahua, Acvil si Motorline fiind printre cele mai cautate.Asa cum era de asteptat si traficul a crescut in weekendul de Black Friday cu peste 35%, mai mult de jumatate fiind clienti noi ceea ce arata ca oamenii sunt atrasi de autoritatea in crestere a brandului Spy Shop, acesta fiind un jucator de top in comercializarea si distributia online a echipamentelor de securitate. Din totalul comenzilor, un procent de aproximativ 30% au fost platite online, dublu fata de anul trecut."Ne-am atins si anul acesta obiectivul de crestere YOY stabilit pentru Black Friday si odata cu asta ne vom indeplini si asteptarile legate de cresterea prognozata pentru anul 2020, cu un procent de 50% fata de 2019. Totodata investitiile pe care le-am facut in a doua jumatate a anului, cat si cele pe care suntem aproape sa le finalizam in curand ne vor ajuta ca in 2021 sa fim si mai ambitiosi in setarea obiectivelor si chiar depasirea acestora." declara Alex Jivan, Marketing Manager Spy Shop.Cererea in crestere fata de acest tip de produse se observa tot mai mult in ultima perioada, oamenii fiind mai educati in aceasta privinta si tot mai interesati de siguranta personala si a locuintei. Pe langa asta, preturile tot mai competitive din piata si diversitatea produselor fac aceste echipamente foarte atractive pentru oricine."In gama noastra de produse veti gasi de la sistemele de securitate si supraveghere video clasice, pana la echipamente de ultima generatie Smart Wi-Fi, sisteme de videointerfonie, automatizari porti, gadget-uri si echipamente optice, Spy Shop fiind importator pentru o multime de branduri de top atat la nivel european cat si mondial" a completat Alex Jivan.Spy Shop a avut o oferta foarte atractiva de Black Friday, cu aproximativ 1.000 de produse din toate categoriile, reduse cu pana la 80%.In 2020 Spy Shop se asteapta la o crestere a cifrei de afaceri cu peste 50% fata de anul trecut cand a incheiat cu o cifra de 30 milioane lei. Tot in acest an compania deschis cel mai mare showroom din tara dedicat echipamentelor de securitate si a crescut capacitatea depozitului cu 50%.