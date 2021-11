Camere spion pentru linistea si siguranta ta

Camerele spion devin din ce in ce mai mult un mijloc preferat de supraveghere sub acoperire a diverselor evenimente si pentru aplicare in toate locurile, pentru a creste securitatea sau a monitoriza anumite actiuni. Sunt foarte eficiente in aceste roluri, deoarece sunt extrem de mici si invizibili pentru ceilalti. In functie de aplicatie si conditiile de functionare, la alegerea de camere spion, trebuie sa tii cont de anumite criterii.

In ce cazuri este necesara utilizarea camerelor spion?

Aceste dispozitive miniaturale sunt potrivite pentru a fi utilizate in cazuri precum supravegherea ascunsa a angajatilor, daca isi fac treaba cu constiinta, daca babysitter are grija de copil in lipsa ta etc. Destul de des sunt chiar folosite pentru a urmari infidelitatea, a asculta conversatii, bineinteles, daca widget-ul este echipat cu microfon etc. Aceste produse sunt extrem de eficiente in scopul lor, deoarece sunt foarte mici, discrete si silentioase.

Ce sa cauti atunci cand alegi camere spion?

Camerele spion sunt foarte diferite - atat ca aspect, cat si ca design si functionalitate. Inainte de a decide de ce anume ai nevoie, trebuie sa iei in considerare cateva criterii importante si anume:

Alimentare. Exista doua moduri de alimentare. Una este sa folosesti un dispozitiv cu o baterie reincarcabila incorporata care dureaza intre 30 de minute si pana la aproximativ 24 de ore de inregistrare. Daca doresti fotografiere continua, atunci este recomandabil sa le conectezi la retea. Acest lucru elimina necesitatea reincarcarii bateriilor. In functie de tipul de alimentare pe care il alegi, este determinat si aspectul dispozitivului.

Senzor de miscare. Aceasta caracteristica specifica este esentiala atunci cand utilizezi o astfel de camera spion. Senzorul este o parte speciala sensibila la miscare care activeaza dispozitivul de indata ce persoana spionata se afla in raza de actiune. Prin activarea acestui mod, vei economisi ore petrecute rasfoind fisiere goale. In plus, dispozitivele de sine statatoare vor oferi functionare pe termen lung cu o singura incarcare.

Capacitatea memoriei. Majoritatea dispozitivelor functioneaza cu un card de memorie extern, facilitand astfel procesul de transfer al fisierelor. Exista modele de camere ascunse cu memorie incorporata, care sunt concepute pentru a rezista la cel putin cateva cicluri de inregistrari.

Posibilitate de control de la distanta. Controlul de la distanta si monitorizarea in timp real se face cu telecomanda. Poti aseza camera intr-o locatie selectata si, atunci cand doresti, utilizeaza telecomanda pentru a incepe procesul de inregistrare video.

Cu monitorizarea in timp real, ai ocazia sa monitorizezi pe telefon tot ce se intampla in fata lentilei camerei ascunse. Avantajul acestui tip de echipament este lipsa unei limite de distanta, care iti permite sa te afli in alt oras sau tara si totusi sa poti observa tot ce se intampla in locatia monitorizata sau in casa ta.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.