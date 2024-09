Vrei sa ajungi star pe Facebook? Ia-ti drona care se tine dupa tine si transmite live! (Video)

Cea mai performanta drona personala pentru transmisiuni live, Breeze 4K, ajunge de la inceputul acestei luni si in Romania.

Breeze este o drona compacta, ultra-automatizata, care filmeaza si fotografiaza, apoi transmite aproape instantaneu imaginile pe retelele de socializare, dupa cum anunta compania producatoare, Yuneec International.

Drona are inclusa o camera Ultra High Definition, cu un senzor optic de 13 megapixeli si se poate misca la 90 de grade pe verticala.

Breeze 4K are o stabilitate ridicata chiar si in conditii de vant, iar fluxul optic, senzorii de pozitionare in infrarosu si stabilizarea digitala de imagine garanteaza atat claritatea fotografiilor si secventelor video, cat si siguranta zborului, inclusiv in spatiile inchise.

"Cu popularitatea de care se bucura selfie-urile in ultimul timp, ne-am propus sa lansam cea mai prietenoasa drona, care sa le permita oamenilor sa capteze imagini la o calitate superioara", declara Tian Yu, director executiv Yuneec International.

Breeze are inclusa o camera Ultra HD si este echipata cu functii de zbor automatizate asemanatoare celor ale dronelor de top, iar datorita dimensiunilor si modului intuitiv de utilizare drona Breeze se integreaza usor in orice tip de activitate, indiferent ca este o prima aventura in natura sau o simpla intalnire cu prietenii si familia.

Ads

Drona este controlata cu ajutorul aplicatiei Breeze Cam direct din smartphone-ul utilizatorului si are cinci moduri de zbor incluse: Pilot, Self-Portrait, Orbit, Travel si Follow Me.

Modul Pilot poate fi folosit de catre utilizator atunci cand doreste controlul manual al dronei prin simpla miscare a telefonului, iar functia Self-Portrait este recomadata atunci cand se doreste realizarea de selfie-uri sau captarea imaginilor de grup.

Comutarea pe modul Orbit, va face ca Breeze 4K sa orbiteze in jurul utilizatorului sau al oricarui obiect specificat de catre acesta. Drona poate zbura la o distanta de 80 m fata de cel care o controleaza si se poate intoarce automat daca are activat modul Travel.

Follow Me se foloseste de sistemul de navigatie GPS din smartphone-ul tau si face ca drona sa urmareasca pozitia in care te afli, indiferent de obstacolele intalnite in cale, captand in mod automat imaginile din jur.

Cu drona Breeze 4K totul este posibil, deoarece aplicatia de care dispune, are acces la giroscopul telefonului si la accelerometru.

Aceeasi aplicatie Breeze Cam permite utilizatorului si editarea de fotografii si videoclipuri, pe care le poti distribui pe Facebook sau alte retele sociale. Breeze Cam este disponibila pentru iOS si Android.

Ads