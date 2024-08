The Cashbox - Cel mai profitabil sistem de vanzare-cumparare electronice

Experienta mea cu The Cashbox incepe odata ce am ajuns la capatul rabdarii cu vanzarea primului meu smartphone, un iPhone 5 de mare angajament. Nu am fost tocmai in sincron cu tehnologia pana acum 2 ani cand l-am cumparat de la operator cu 3 sferturi din salariu gandindu-ma ca e o investitie pe termen lung si merita cu adevarat.

A meritat, ce-i drept, am fost lider de telefonie mobila smart intre prietenii mei pentru exact 3 luni. Am facut selfies, conturi pe Instagram, Facebook mobile, am instalat zeci de aplicatii, am jucat jocuri, am facut apeluri video, am navigat de zor pe internet, le-am facut pe toate cu o singura atingere de touchscreen.

Trec doi ani de-atunci si telefonul meu functioneaza fara probleme, ecranul e responsiv, am toate accesoriile, am reusit sa nu sparg ecranul, desi observ ca majoritatea ecranelor prietenilor mei s-a spart cam din primul an.

Sincer sa fiu, am prieteni in industrii creative si niciunul nu opereaza vreo masina utilitara de mare tonaj, chiar nu-mi dau seama cum sunt scapate pe jos telefoanele altora, eu am avut grija de el. Bine, i-am montat si carcasa, sunt un geniu al ranforsarii.

Am incercat sa vand telefonul sa imi permit un avans pentru cel mai nou model de iPhone, seria 6S, dar am primit numai oferte derizorii. La amanet am primit un pret de parca l-as fi furat si incercam sa-l vand pe sub mana la prima strigare. Am urcat oferta pe magazine online si am primit numai oferte de schimburi cu console de gaming, televizoare si alte modele de telefoane plus diferenta de cash. Un anumit cumparator mi-a propus sa ii mai dau eu bani pentru un schimb cu un Playstation PSP, dar l-am refuzat cu tact desi nu parea ca glumeste.

M-am gandit sa fac public anuntul meu de vanzare pe Facebook, poate am vreun prieten in lista care ar fi interesat. Primesc un link in comentarii cu pagina de Facebook de la The Cashbox. I-am cautat si pe net si le-am gasit pagina de website unde sunt descrise serviciile pe care le ofera.

Aflu ca The Cashbox se prezinta ca alternativa pentru vanzarea unor produse tehnologice noi sau second-hand la un pret avantajos. Procedura functioneaza foarte simplu - vii cu produsul la showroom, este evaluat de un profesionist si vei primi o suma de bani echivalenta 70%-85% din valoarea reala a produsului.

Practic, produsul pe care il oferi spre vanzare are o valoare calculata in functie de mai multi factori - aspect, vechime, pachet, garantie, grad de vandabilitate, cerere si oferta etc, iar pretul primit este cel mai bun de pe piata de second hand.

Ma duc la ei la showroom The Cashbox pe Calea Plevnei Nr. 92, Bucuresti, cu telefonul in dinti si sper sa obtin ceva profit de pe urma vanzarii, am incercat orice alta varianta si nimic nu pare a functiona. Suntintampinat la receptie de un baiat care imi evalueaza pe loc telefonul si imi propune o suma mai mult decat decenta pentru telefonul meu. Il intreb initial, mai in gluma, mai in serios, daca e sigur de oferta si nu glumeste.

Adevarul e ca The Cashbox cauta sa obtina un balans profitabil pentru ambele partide implicate in tranzactie, incat si vanzatorul primeste o suma considerabila, dar si ei, cumparatorii, pot face profit prin vanzarea produselor. Ceea ce e foarte OK pentru toata lumea, e normal.

Intr-un final fericit, accept oferta, imi este eliberat un document de vanzare si inlocuiesc aparatul din telefon cu bancnote nemarcate, in serii neconsecutive. Sunt de-a dreptul impresionat de serviciu si decid sa-mi trimit prietenii la ei pentru orice tip de vanzare sau cumparare de electronice.

Vei gasi in vitrina la The Cashbox tot felul de produse - The Cashbox cumpara si vinde PC-uri, telefoane, televizoare, tablete, laptop-uri, aparate foto & video, boxe, console de jocuri, casti, imprimante, periferice, cam orice iti doresti in materie de electronice si IT&C.

Daca ai ceva tehnologie de vanzare, merita sa dai o tura pana la showroom, daca vrei sa vezi ce produse au disponibile, intra pe site, sigur gasesti ceva.

Succes!

