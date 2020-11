PC Garage anunta cel mai mare Black Friday de Gaming

Black Friday de Gaming reprezinta cel mai mai mare eveniment marca PC Garage. Ziua de 13 noiembrie va fi cea mai importanta zi din an, fiind ocazia perfecta pentru orice utilizator sa isi aleaga produsele preferate la preturi speciale. Sunt vizate produse din toate categoriile astfel incat fiecare utilizator sa isi poata gasi produsul mult dorit.Pentru aceasta editie de Black Friday de Gaming PC Garage ofera:*Peste 35.000 de componente (procesoare, placi video, placi de baza, carcase, coolere si multe altele)*Peste 1.000 sisteme gaming PC Garage, gata asamblate*Peste 1.500 laptopuri de gaming, Multimedia si Business*Peste 10.000 periferice de gaming*Peste 2.500 de scaune si birouri de gaming*Peste 2.800 monitoare, pentru toate bugetele, cu diagonale cuprinse intre 21 - 40 inch*Peste 1.000 de licente pentru sisteme de operare si aplicatii Office*Peste 3.000 televizoare si smartphone-uri*Peste 1.000 Routere wireless, NAS-uri, Switch-uri si UPS-uriSurpriza acestui Black Friday 2020 va fi un sistem de gaming realizat de PC Garage special pentru acest eveniment. Se numeste Viking Black Friday si va fi disponibil doar pentru aceasta campanie. Este un sistem performant echipat cu componente moderne care va rula orice titlu modern.Contine un procesor Intel Core i3-10100F, placa video RTX 2060 6GB 192-bit, placa de baza cu chipset H410, memorie RAM DDR4 16GB la 2666MHz, SSD SATA-III de 480GB, sursa de 550W si o carcasa Segotep Polar Light cu ventilatoare ARGB. Pretul va lasam sa il aflati singuri in ziua de 13 Noiembrie.Vor exista si produse vedeta din fiecare categorie:Redmi Note 8 Pro, un telefon accesibil care va permite sa tineti legatura cu cei dragi, sa socializati sau chiar sa lucrati cu ajutorul lui, este disponibil in Black Friday de Gaming de la pretul de 699.99 RON. Tot aici, Redmi Note 9 va fi disponibil de la 999.99 RON.Pentru cei pasionati de jocuri in cautarea unui nou mouse de gaming, ergonomic, compact si cu senzor performant, Razer DeathAdder V2 Mini va fi disponibil la pretul de 169.99 RON. Acesta dispune de 6 butoane programabile, senzor optic de 8500DPI si memorie integrata. Tot la capitolul gaming, pentru cei interesati de o noua tastatura, modelul Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire va avea un pret special de 569.99 RON.Redragon Lamia, o pereche de casti cu sunet 7.1 si difuzoare de 40mm, ce pot oferi un avantaj in jocurile competitive, vor avea un pret de 109.99 RON.Sistemele PC Garage, asamblate si testate de profesionisti, au demonstrat inca de la aparitie ca sunt sisteme performante, fiabile si corecte din toate punctele de vedere. Astfel, in cadrul promotiei Black Friday de Gaming, sistemul Viking AMD Edition 2019 , echipat cu procesor Ryzen 5 1600, 8GB memorie RAM, 1TB HDD + 128GB SSD, placa video GTX 1650 4GB si iluminare RGB, va avea un pret special de 2.399 RON.Din categoria superioara, sistemul Balaur by HyperX va avea si el un pret la fel de bun, ce nu va depasi valoare de 3.149 RON. Acesta vine echipat cu procesor Ryzen 5 2600, memorie RAM DDR4 HyperX 16GB, SSD Kingston de 500GB si placa video RX 5500 XT 8GB GDDR6, totul integrat intr-o carcasa Genesis Irid 503 ARGB Micro.Pentru gaming in deplasare, PC Garage propune laptop-ul Lenovo IdeaPad 3 15IMH05, cu ecran Full HD IPS de 120Hz, procesor i5-10300H, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD si placa video GTX 1650Ti 4GB, la pretul special de 3.298.99 RON. Tot la capitolul portabilitate si gaming, o alternativa buna este si ASUS ROG Strix G G531GT, un notebook cu ecran Full HD, procesor Intel Core i7-9750H, 8GB RAM DDR4, SSD de 512GB si placa video GTX 1650 4GB, ofertat de BF la pretul de 3.149.99 RON.Mai mult decat atat, pasionatii de hardware si modding vor avea la dispozitie produse la preturi speciale:*Procesor Intel Core i7-9700 3.0GHz - 1.369.99 RON*Placa video ASRock radeon RX 5700 XT Challenger D OC 8GB 256-bit - 1.849.99 RON*Placa de baza MSI B450 GAMING PLUS MAX - 399.99 RON*SSD Intel 665p 1TB PCI Express 3.0 x4, M2 2280 - 399.99 RON*Sursa Seasonic Core GC, 80+ Gold, 500W - 274.99 RON*Carcasa SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB - 249.99 RONAtunci cand totul se desfasoara in online, fie ca este vorba despre gaming sau vizionarea unui film, router-ul trebuie sa faca fata. El este responsabil in mod direct de experienta noastra in mediul online, de viteza si in special de lag. Astfel, TP-Link Archer AX11000, un router de gaming Tri-Band, va fi disponibil la pretul de 1.598.99 RON.Lucrul de acasa trebuie sa fie, teoretic, mai placut. Atentia la detalii conteaza, iar perifericele wireless pot schimba in bine aceasta experienta. Microsoft Wireless Desktop 850 este un kit ce contine un mouse si o tastatura la pretul de doar 123.99 RON. In plus, Office 365 Family, abonament de 1 an special pentru 6 persoane cu 1TB spatiu de stocare in cloud pe OneDrive, va fi disponibil la pretul de 299.99 RON.Daca esti hotarat sa fii alaturi de PC Garage si anul acesta de BF, atunci trebuie sa sti cateva lucruri esentiale:*Este recomandat sa aveti un cont inregistrat pe site-ul PC Garage, cu informatii actualizate referitoare la adresa de livrare, numarul de telefon si numele complet.*Daca aveti deja un wishlist salvat cu produsele mult dorite, pur si simplu le adaugati in cosul de cumparaturi.*Verificati si celelalte oferte din pagina principala a campaniei.*Dupa ce ati ales toate produsele pe care doriti sa le comandati, adresa de livrare si modalitatea de plata, tot ce trebuie sa faceti este sa apasati butonul de "Trimite comanda". Costul de livrare va fi comunicat inainte sa finalizati comanda.*Livrarea comenzii se va face prin curier sau o puteti ridica direct de la easybox (daca respecta dimensiunile admise ale coletului) dupa primirea SMS-ului de confirmare.Daca vreti sa fiti la curent cu ofertele de Black Friday 2020, abonati-va la newsletterul PC Garage si veti fi primii care vor descoperi toate noutatile si reducerile din cadrul celui mai asteptat eveniment al anului.