Ce specificatii are o imprimanta profesionala de la Ecopier

Viteza de printare nu este mare asa ca timpul de asteptare pentru o pagina printata sau scanata este mare. Cu siguranta nu este fezabil sa printezi nici in oras din cauza distantei pana la centrul de copiere si situatiilor neprevazute mai ales de tip birocratic.Regasesti mai jos toate spcificatiile pe care trebuie sa le aiba o imprimanta de tip profesional ca sa poti decide daca se potrivesc cu volumul de printare si scanare de la firma ta.In primul rand sunt spcificatiile despre tipul de functionalitate:Apoi este specificatUnul foarte bun este cel polimerizat Simitri HD. Rezolutia de printare care se refera la claritatea care este masurata prin puncte per inch. Rezolutia poate fi de la rezolutie pentru copiere, de obicei 600x600 DPI la rezolutia de printare, intre 1800x600 DPI.Alte specificatii la care trebuie sa fii atent atunci cand alegi o imprimanta pentru birou esteimprimantele performante sunt compatibile cu sisteme de operare de la Windows Vista la Windows 10; Windows Server, Macintosh, Unix, Linux.care sunt compatibile cu scanarea: JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (optional); XPS; XPS compact; PPTX; PPTX.recomandate lunar versus capacitatea maxima de copiere acestea fiind 10000 pagini lunar si un maxim de 20000 pagini lunar daca copiatorul este unul performant. La aparatele profesionale sunt mentionate si viteza per tip de pagina: viteza de copiere pentru pagini A4 este de 45 pagini pe minut; viteza de copiere pentru duplex automat A4 este de 45 pagini pe minut viteza de copiere pentru pagini A3 este de 22 pagini pe minut. In acest caz Konica Minolta bizhub c300i e un model indicat pentru volume mari de lucru.este si el specificat. Datorita tehnologiei mai avansate multe imprimante economisesc energie electrica.Limita decare se pot conecta la imprimanta . Modelele avansate au pana la 1000 de conturi ca disponibilitate de conectare iar conectarea se face prin WI-FI.Mai este precizata si. Aceasta poate fi peCele performante sunt au de obicei inclusa tehnologia de tip laser. Tehnologia de tip laser are avantajul unei viteze net superioare, de 10 ori mai mare decat tehnologia cu jet de cerneala. Un alt avantaj il reprezinta ca sunt mai silentioase decat cele pe jet de cerneala.