Top 4 motive pentru care sa-ti cumperi un smartwatch

Daca nu esti un fan infocat al tehnologiei sau pur si simplu nu esti genul care sa-si doreasca sa fie mereu conectat, cel mai probabil vei fi greu de convins sa-ti achizitionezi un smartwach de ultima generatie de la Apple. Chiar si asa, o abordare diferita ar putea face minuni, mai ales daca accentul este pus pe avantaje. Daca nu ne crezi pe cuvant, citeste randurile urmatoare.

Poate arata precum un ceas clasic

Pe masura ce tehnologia avanseaza si tipurile de design se diversifica, vei fi uimit sa descoperi ca din ce in ce mai multe smartwatch-uri se pot confunda cu ceasurile clasice. Asadar, daca pana de curand purtai ceasul doar pentru a sti ora sau din motive de fashion, acum smartwatch-ul este o varianta potrivita.

Acum nu mai trebuie sa renunti la frumusetea clasica a unui ceas de mana si te poti bucura in acelasi timp de o multitudine de caracteristici tehnice. De ce sa nu imbini utilul cu placutul?

Te poate ajuta sa slabesti

Cati dintre noi nu suntem constat la dieta sau incercam diverse antrenamente pentru a mai scadea ingreutate sau pentru a pune ceva masa musculara? Daca te regasesti in categoria de mai sus, vei fi uimit de cat de multe poate face pentru tine un astfel de dispozitiv.

Cand esti la regim trebuie constant sa tii pasul cu caloriile, atat cele consumate, cat si cele ingerate. Evident, vei folosi telefonul pentru a calcula aceste valori, nu hartia si creionul. Cu ajutorul unui smartwatch conectat la telefon vei avea acces mult mai facil la aceste informatii, iar ceasul va putea inclusiv sa contorizeze caloriile arse in functie de exercitiile executate.

Te poate face sa mai uiti de telefon

Multi dintre noi ne confruntam cu o dependenta de telefon, mai exact de social media. Ajungem sa verificam compusilv notificarile, sa tinem telefonul pe masa in timpul discutiilor sau chiar sa-l scoatem din buzunar din cinci in cinci minute din frica de a nu rata ceva.

Pentru a scapa de grija ca nu ai tinut pasul cu ce se intampla in lume, poti avea acces la toate aceste informatii direct de pe incheietura ta. Ceasul va primi alerte legate de emailuri, dar chiar si de la postari de pe retelele sociale. In plus, daca achizitionezi un model cu apelare vocala nici nu mai trebuie sa scoti telefonul. Folositor mai ales daca esti in trafic!

Poti personaliza smartwatch-ul mai usor decat ceasul clasic

Ca sa personalizezi un ceas clasic vei trece prin mai multe batai de cap. In plus, tot ce poti face este sa-i schimbi cureaua.

Prin comparatie, va fi mult mai simplu si chiar mai ieftin uneori sa schimbi aspectul unui ceas inteligent. Oferta accesoriilor, de pilda curele de diverse culori si cu modele fiind mai mult decat extinsa. In plus, vei putea da mereu impresia ca ai la mana un dispozitiv nou, gratie faptului ca-i poti personaliza constant ecranul. Nu-i asa ca ti-ar placea ca ceasul sa se poata adapta look-ului tau in fiecare zi?

Chiar mai ai nevoie si de alte motive?

