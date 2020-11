VIDEO Cum arata mastile cu perle, diamante si cristale, in valoare de 10.000 de euro, puse in vanzare in Japonia

Mastile cu diamante sunt impodobite cu un diamant de 0,7 Karate si peste 300 de cristale Swarovski, iar mastile cu perle contin 330 de astfel de pietre semipretioase.Toate aceste protectii de lux sunt fabricate manual, relateaza Digi 24.Cea mai scumpa masca din lume costa 1,3 milioane de euro. Este confectionata din aur de 18 karate si are incrustate 3.608 diamante albe si negre, fiind facuta de un mare producator de bijuterii din Israel.