STUDIU Un sistem de marcare bazat pe ADN ar putea inlocui codurile-bara

Noul sistem ar contribui astfel la combaterea produselor contrafacute, intrucat infractorilor le-ar fi foarte greu sa detecteze si sa traficheze o marca lichida bazata pe o combinatie de ADN si plasata pe obiecte de valoare, precum buletine electorale, opere de arta si documente secrete.Intr-un articol publicat in revista Nature Communications, cercetatorii de la Universitatea din Washington si experti ai companiei Microsoft au laudat costul scazut al sistemului lor de marcare moleculara, denumit "Porcupine" ("porc-spinos").Aceasta tehnologie era evitata pana in prezent, "intrucat costa mult si necesita un anumit timp pentru a scrie si a descifra" un cod ADN. Aceste detalii duc la o crestere a nevoii de echipamente si laboratoare costisitoare, a explicat principalul autor al studiului, Katie Doroschak, inscrisa la studii doctorale la Universitatea din Washington."Porcupine" ocoleste aceste probleme prefabricand fragmente de ADN sintetic, pe care utilizatorul poate sa le combine arbitrar pentru a crea noi marcaje.Sistemul "se bazeaza pe o serie de mici secvente de ADN, denumite fragmente moleculare sau "molbits" (molecular bits)", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul universitatii americane.Procedura consta, pentru codarea unui nume de utilizator, in adaugarea unui "molbit" in fiecare bit digital al etichetei. "Daca bitul digital este 1, se adauga 'molbitul' sau in numele de utilizator, iar daca este 0, atunci este lasat in afara lui. Apoi se lasa la uscat pentru a fi decodat mai tarziu", a explicat Katie Doroschak.Pentru citirea numelui de utilizator, peste acesta se adauga putina apa, care hidrateaza eticheta moleculara, scanata apoi de un cititor de ADN mai mic decat un smartphone - un secventiator cu nanopori.Etichetele ADN nu pot fi detectate cu ochiul liber sau prin atingere, a explicat un participant la acest studiu, Jeff Nivala, citat in comunicatul publicat de universitatea mentionata. "Acesta este elementul care le face sa devina dificil de traficat", a adaugat el."Putem sa ne imaginam un marcaj molecular pentru a monitoriza buletinele de vot si pentru a evita astfel fraudele electorale", a mai spus Jeff Nivala.Noua tehnica ar permi ...citeste mai departe despre " STUDIU Un sistem de marcare bazat pe ADN ar putea inlocui codurile-bara " pe Ziare.com