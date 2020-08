Studiu: Rechinii dezvolta relatii sociale complexe si legaturi ce pot dura ani intregi

Studiul s-a concentrat pe comportamentul social al unui grup de 41 de rechini cenusii din jurul atolului Palmyra, la circa 1.600 de kilometri sud-vest de Hawaii, oamenii de stiinta folosind transmitatori acustici si camere de filmat cu senzori pentru a-i monitoriza si a obtine o perspectiva mai clara asupra actiunilor lor.Departe de a fi creaturi solitare, rechinii formeaza comunitati sociale destul de stabile de-a lungul timpului, unii dintre indivizi ramanand impreuna pe parcursul celor patru ani cat a durat studiul.Cercetatorii au documentat un model zilnic, in care rechinii isi petrec diminetile impreuna in grupuri de circa 20 de indivizi in unele parti ale recifului, dispersandu-se pe parcursul zilei si al noptii pentru a se regrupa din nou in dimineata urmatoare."Rechinii sunt animale incredibile si inca destul de neintelese", a spus Yannis Papastamatiou, biolog marin in cadrul Universitatii Internationale Florida, autorul principal al cercetarii publicate saptamana aceasta in revista Proceedings of the Royal Society."As vrea sa vorbesc despre 'vietile lor sociale secrete' nu pentru ca isi doresc sa le tina secrete, ci pentru ca abia recent am dezvoltat instrumentele pentru a vedea si a le intelege comportamentul social", a adaugat Papastamatiou. "Nu toti rechinii sunt sociabili, iar unii sunt mai degraba solitari".Rechinul cenusiu are dimensiuni medii, ajungand la circa doi metri in lungime. Sociabilitatea lor are asemanari, in ceea ce priveste stabilitatea de-a lungul timpului, cu anumite pasari si mamifere, dar difera prin faptul ca nu are componenta de construire a cuibului, ritualul de imperechere, producerea sunetelor sau interactiuni prietenesti.Cercetatorii considera ca motivul pentru care rechinii isi petrec timpul impreuna este pentru a se asigura ca diferitii indivizi gasesc prada. ''De ceva vreme am stiut ca rechinii sunt capabili de a recunoaste anumiti tovarasi din grup si de a avea preferinte sociale'', a spus biologul marin si coautor al studiului David Jacoby din cadrul Institutului de Zoologie din Londra."Studiul nostru scoate la iveala pentru prima data ca sunt de fapt capabili sa mentina parteneri sociali timp de multi ani . Mai departe, oferim un mecanism po ...citeste mai departe despre " Studiu: Rechinii dezvolta relatii sociale complexe si legaturi ce pot dura ani intregi " pe Ziare.com