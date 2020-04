Silviu Zetea a vandut o sticla de palinca de visine, de 1 litru, veche de 17 ani, cu 2.200 de dolari.El a stabilit astfel un nou record mondial anuntat de World Record Academy.Numele cumparatorului nu a fost anuntat, dar aceasta sticla a avut si un ambalaj deosebit.Silviu Zetea este producator de palinca de peste 40 de ani. A invatat meserie de la tatal sau, iar in 1990 a creat propria marca. In medie, el vinde o sticla de palinca pentru 200 de lei. Are sortimente diferite, de la pere, mere, caise pana la visine.Conform sursei citate, palinca reprezinta 40% din consumul de bauturi spirtoase din Romania.World Records Academy transmite ca cea mai scumpa sticla de whisky a fost vanduta cu 848.750 de lire (Macallan 1926, in varsta de 60 de ani), pe 3 octombrie 2018.Cea mai scumpa colectie de whisky este evaluata la 13.032.468 de lire sterline si ii apartine vietnamezului Nguyen Dinh Tuan Viet.Citeste si: Romania a intrat in Cartea Recordurilor cu cea mai mare portie de paste fara glutenC.S. ...citeste mai departe despre " Record mondial: A fost vanduta cea mai scumpa sticla de palinca " pe Ziare.com