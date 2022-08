Cum a apărut primul avion de producție românească. Istoria uzinei celebre făcute de comuniști fabrică de tractoare FOTO

Primele avioane romanesti au fost fabricate la societatea IAR Brasov, fondata la 1 noiembrie 1925, ca societate pe actiuni. La inceput, actiunile au apartinut uzinelor Bleriot-Spad si Lorraine-Dietrich, fabricii Astra Arad, precum si statului roman.

In decurs de aproape un deceniu si jumatate, statul roman a cumparat actiunile detinute de uzinele franceze, astfel ca la 1 septembrie 1938 uzinele au devenit in intregime proprietate a statului roman, devenind regie autonoma de stat.

Fabrica cuprindea doua unitati de fabricatie distincte: o sectie de celule (constructii de avioane) si o sectie de motoare. La uzinele IAR au fost construite multe tipuri de avioane cu motoarele respective, de conceptie proprie sau in licenta, de toate categoriile: de scoala si antrenament, de sport si turism aerian, de mare raid, precum si avioane militare de vanatoare, de asalt, de bombardament in picaj, de observatie, de recunoastere, de bombardament.

"Prima comanda pentru aviatia militara au constituit-o 30 de avioane Morane-Saulnier M.S.35, serie care a fost terminata in toamna anului 1928. Urmatoarea comanda a fost pentru 70 de aparate de tip Potez XXV de recunoastere si bombardament. Cele doua tipuri de aparate au fost construite in baza unor licente de fabricatie obtinute de la uzinele franceze.

Sursa: Nicolae Uszkai

Primul avion purtand denumirea IAR a iesit pe portile uzinei in anul 1930. Era prototipul unui avion de vanatoare IAR-11 CV sau IAR-CV 11, realizat dupa proiectul inginerului Elie Carafoli in colaborare cu inginerul francez Lucien Virnoux. Formula constructiva adoptata, precum si calitatile sale de zbor il plasau printre cele mai bune avioane din lume din categoria respectiva", se precizeaza intr-o analiza realizata de colonel (rez) Nicolae Uszkai.

15 tipuri de avioane proiectate la IAR

Dintre cele 21 de tipuri de avioane construite la IAR pana la la incheierea celui de-al doilea razboi mondial, 15 tipuri au fost proiectate in cadrul uzinei. Dintre acestea s-au remarcat in mod deosebit prin performantele lor urmatoarele: IAR-16 cu care in 1935 s-a stabilit recordul national la inaltime (11.631 m), IAR-39, avion de cercetare; IAR-80, avion de vanatoare; IAR-81, avion de vanatoare-bombardament, precum si proiectul IAR-47, avion de recunoastere.

