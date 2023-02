Ce film este marele câștigător al premiilor BAFTA, echivalentul Oscarului în Marea Britanie

Filmele "All Quiet on the Western Front" şi "The Banshees of Inisherin" au adunat, duminică seară, cele mai multe premii BAFTA, recompensele britanice în cinematografie. Remake-ul german al clasicului „All Quiet on the Western Front” a fost marele câştigător la British Academy Film Awards, triumfând la şapte categorii cheie. Actorul britanic Richard E. Grant a fost gazdă.

Pelicula germană a câştigat trofeele pentru "cel mai bun film", "scenariu adaptat", "cel mai bun film în altă limbă decât engleza", "cel mai bun regizor" pentru Edward Berger, imagine, sunet şi muzică originală.

Pentru premiul principal al serii - "cel mai bun film" - au mai concurat comedia neagră „The Banshees of Inisherin”, filmul biografic „Elvis”, „Everything Everywhere All At Once” şi drama muzicală „Tár”.

Tragicomedia irlandeză "The Banshees of Inisherin", care a primit trei Globuri de Aur luna trecută, a fost desemnat "cel mai bun film britanic". I-a avut concurenţi pe: "Aftersun", "Brian And Charles", "Empire of Light", "Good Luck to You, Leo Grande", "Living", "Roald Dahl's Matilda The Musical", "See How They Run", "The Swimmers" şi "The Wonder".

Nominalizat la 14 categorii în total, "All Quiet on the Western Front" a dominat selecţiile celei de-a 76-a ceremonii BAFTA care a avut loc la Royal Festival Hall de Londres.

Această adaptare Netflix a celebrului roman din 1929 de Erich Maria Remarque - printre cele mai influente lucrări din literatura antimilitaristă - a egalat "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) la numărul de nominalizări pentru un film realizat într-o altă limbă decât engleza. Este şi multi-nominalizat pentru premiile Oscar, luna viitoare.

Americanul Austin Butler a câştigat duminică premiul pentru "cel mai bun actor în rol principal" pentru rolul său din filmul biografic "Elvis" despre legenda rock’n’roll. Actorul în vârstă de 31 de ani a câştigat în faţa lui Colin Farrell, Brendan Fraser, Daryl McCormack, Paul Mescal şi Bill Nighy.

Cate Blanchett a câştigat premiul pentru "cea mai bună actriţă în rol principal" la gala BAFTA, pentru rolul de dirijor nemilos din "Tar". Actriţa, în vârstă de 53 de ani, a câştigat premiul în faţa Violei Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson şi Michelle Yeoh.

Premiul pentru "cel mai bun documentar" i-a fost decernat producţiei "Navalnîi", dedicată opozantului rus Alexei Navalnîi, pe fondul unei co ...citeste mai departe despre "Ce film este marele câștigător al premiilor BAFTA, echivalentul Oscarului în Marea Britanie" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.