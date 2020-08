Popularul joc Fortnite, eliminat de pe App Store. Reactia dura a producatorului aplicatiei

"Astazi, Epic Games a luat masura nefericita de a incalca regulile App Store, care sunt aplicate in mod egal tuturor dezvoltatorilor si care au rolul sa mentina magazinul sigur pentru utilizatorii nostri. In consecinta, aplicatia Fortnite a fost eliminata din magazinul nostru", a declarat un purtator de cuvant al Apple, intr-un comunicat.Epic Ganes a afirmat in plangerea depusa in justitie ca "Eliminarea Fortnite de catre Apple este un nou exemplu in care Apple se foloseste de puterea sa enorma pentru a impune restrictii nerezonabile si a mentine in mod nelegal 100% din monopolul sau asupra pietei de procesare a platilor in cadrul aplicatiei de pe iOS".Conflictul dintre producatorul de jocuri si producatorul iPhone este cel mai recent dintr-o serie de dispute legate de politicile App Store.Producatori de aplicatii precum Epic Games au criticat comisionul de 30% aplicat de Apple vanzarilor digitale si procesul sau de aprobare care elimina aplicatii din magazin, care este singurul mijloc de isntalare de software pe iPhone-uri.Fortnite mai era joi disponibil prin intermediul Play Store al Google Apple a anuntat in comunicat ca va face eforturi pentru a lucra cu Epic Games si a permite revenirea Fortnite pe platforma sa.Joi, Epic Games a provocat nu doar Apple ci si Google, prin introducerea unuei noi modalitati de cumparare a costumelor si armelor personajelor din joc, cu discount prin plata directa catre Epic Games, in loc de a folosi serviciul de achizitii al aplicatiei Apple, necesar pentru produsele digitale. Apple percepe un comision de 30% pentru vanzarile respective.Utilizatorii care vor plati direct catre Epic Games vor beneficia de un discount in moneda jocului, comparativ cu utilizatorii care platesc prin intermediul App Store sau Google Play.Joi, in aplicatia Fortnite, la achizitia de bunuri din joc, aplicatia ii directiona pe utilizatori catre sistemul de plati al Epic Games."Au facut acest lucru cu intentia de a incalca regulile App Store referitoare la platile din cadrul aplicatiei care se aplica tuturor dezvoltatorilor care vand produse sau servicii digitale", a aratat Apple intr-un comunicat.Fortn ...citeste mai departe despre " Popularul joc Fortnite, eliminat de pe App Store. Reactia dura a producatorului aplicatiei " pe Ziare.com