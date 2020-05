In lume mai exista doar trei sticle din rarul Gautier Cognac 1762, acesta devenind astfel cel mai vechi coniac care a fost vandut la licitatie, a precizat Sotheby's, relateaza, citat de dpa.Sticla licitata s-a aflat in pivnita unei familii, neatinsa de generatii si are toate etichetele originale inca atasate.Produs de firma franceza Maison Gautier, sticla cunoscuta sub numele de "Grand Frere" sau "Big Brother", este cea mai mare dintre cele ramase si ultima vanduta.Sora ei mai mica ("petite soeur") se afla la Muzeul Gautier din sud-vestul Frantei, in timp ce fratele sau mai mic ("petit frere") s-a vandut la licitatie la New York in 2014.Coniacul Gautier "este renumit si venerat in intreaga lume", dupa cum a declarat Jonny Fowle, specialistul Sotheby's in bauturi spirtoase.El a afirmat pentru agentia de stiri PA ca acest coniac trebuie sa aiba inca un gust bun si sa-si fi "mentinut caracterul"."Putem presupune ca nivelul alcoolului este inca destul de ridicat si asta ar fi actionat ca un conservant timp de sute de ani", a spus Fowle. ...citeste mai departe despre " O sticla de coniac veche de 258 de ani a fost vanduta cu 146.000 de dolari " pe Ziare.com