Negocieri intre Rusia si SUA dupa lansarea cu succes a Crew Dragon: Este fabulos

"In acest moment, Roscosmos si NASA poarta convorbiri pentru un schimb de locuri pentru lansarile spatiale spre ISS (...), astfel incat cosmonautii rusi sa poata zbura cu navele americane, iar astronautii americani la bordul capsulelor noastre", a declarat un reprezentant al agentiei ruse, cu prilejul sarbatoririi a 65 de ani de la infiintarea cosmodromului de la Baikonur, construit in stepa kazaha, relateaza marti EFE.Delegatul Roscosmos in Kazahstan, Anatoli Krasnikov, s-a referit "la aparitia unui nou mijloc de transport" spatial ce creeaza "necesitatea urgenta ca echipajele care zboara spre ISS sa stie cum sa opereze ambele sisteme de transport", potrivit unui comunicat difuzat de agentia Interfax.Oficialul rus s-a referit la andocarea cu succes la ISS reusita weekendul trecut de capsula Crew Dragon, dezvoltata de compania privata americana SpaceX, avand la bord doi astronauti de la NASA.Aceasta a fost prima lansare cu echipaj uman de pe teritoriul american, la bordul unei rachete americane si a unei capsule americane, de dupa anul 2011, cand NASA a suspendat programul navetelor spatiale. Misiunea a marcat, totodata, debutul comercializarii zborurilor spatiale pe orbita terestra.Potrivit lui Anatoli Krasnikov, Roscosmos este "cu adevarat fericita" de succesul colegilor sai americani. "Ii felicit din toata inima. Este fabulos", a spus oficialul rus."Cosmodromul de la Baikonur si infrastructura construita pentru acesta va continua sa fie utilizata pentru zborurile spatiale", a adaugat el. "Si partea americana este interesata sa utilizeze capacitatile sistemului nostru de transport spatial", a subliniat Anatoli Krasnikov.De altfel, in luna mai, NASA a rezervat un loc pentru lansarea la bordul capsulei ruse Soyuz a unui astronaut american, care va zbura spre laboratorul orbital in toamna acestui an.