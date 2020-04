NASA spune ca va atasa o cutie aurie care va transforma dioxidul de carbon in oxigen, noteaza The Science Times!"Cand vom trimite oameni pe Marte, vom vrea ca acestia sa se intoarca in siguranta. Ideea e sa ducem un rezervor gol de oxigen si sa-l umplem pe Marte", a declarat Michael Hecht, investigatorul principal al MOXIE - Mars Oxygen ISRU Experiment.MOXIE functioneaza prin injectarea de energie in catod si anod."Va asigura lipsa de impact cu cutiile electronice ale roverului. Aurul nu radiaza eficient caldura, deoarece are o emisivitate foarte scazuta", spune inginerul MOXIE, Jim Lewis.Desi MOXIE este inca un model de testare, acesta va ajuta viitorii exploratori de pe Marte sa produca oxigen folosind dioxid de carbon gasit pe Planeta Rosie.Modelul initial va avea nevoie de 33-50 tone de combustibil, aproximativ greutatea unei navete spatiale, potrivit NASA.Acesta functioneaza ca un copac, inhaland dioxidului de carbon si expirand oxigenul pe planeta.NASA spune ca, daca aceasta cutie de aur are succes, oxigenul va avea o baza lichida si va asigura 3/4 din necesarul astronautilor.I.G. ...citeste mai departe despre " NASA are o idee de aur: Cum incearca sa produca oxigen pe Marte " pe Ziare.com