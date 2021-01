FOTO Ce mai vand romanii pe internet. Un craiovean ofera un tun din al Doilea Razboi Mondial in schimbul a 3.000 de euro

"Tun cu ghiulele din al 2'lea razboi mondial 3000Euro cu transport", astfel suna anuntul barbatului postat pe grupul Anunturi Gratuite Craiova.Anuntul este insotit de mai multe fotografii cu tunul, din toate pozitiile.Postarea craioveanului a provocat hazul internautilor care au comentat intr-un mod original fotografiile de pe grupul de anunturi:Nu bate. Nu trocaneAnvelopele ce DOT au?Schimbi cu mitraliera? Bineinteles diferenta de la mine 3kg de cocaFunctioneaza ca vreau sa il probez in cartierE pe benzina sau diezzelAi si munitia adecvata... sper ca il dai la proba?Daca e adevarat anuntul... Scoate-l repede ca daca se autosesizeaza politia e de beleaTu nu mai ai mancare acasa si ai auzit ca se da gratis la parnaieCiteste si:VIDEO Imagini splendide cu cerbi surprinsi, noaptea, in fata unor pensiuni din Brasov, dupa ce au coborat din padureVIDEO Zece salvamontisti au intervenit timp de sase ore pentru evacuarea unui turist ranit, intr-o zona foarte dificila din Apuseni ...citeste mai departe despre " FOTO Ce mai vand romanii pe internet. Un craiovean ofera un tun din al Doilea Razboi Mondial in schimbul a 3.000 de euro " pe Ziare.com