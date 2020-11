Platforma de socializare a anuntat ca a eliminat retelele ca parte a raportului sau lunar referitor la "comportamentul neautentic coordonat", care mentioneaza, de asemenea, ca Facebook a eliminat in octombrie aproape 8.000 de pagini implicate in campanii inselatoare din intreaga lume.Multe dintre retelele eliminate de Facebook au fost implicate in campanii inselatoare de influenta politica, folosind conturi false, vizand publicul atat pe plan intern, cat si in strainatate.O retea de conturi si pagini Facebook a fost operata din Egipt, Turcia si Maroc, de catre persoane conectate la Fratia Musulmana, o miscare islamista egipteana care opereaza retele de grupuri din Orientul Mijlociu. Paginile au vizat tari din regiune si au inclus un continut legat de terorism, a aratat Facebook.Facebook a descoperit doua retele "neautentice" in Georgia, care raspandeau continut politic, dintre care una se referea la persoane asociate unor doua partide politice.In Ucraina si Myanmar, Facebook a constatat ca firme de relatii publice desfasurau campanii inselatoare similare in numele partidelor politice.Compania a desfiintat astfel de conturi la nivel global dupa ce a fost criticata pentru ca nu a dezvoltat suficient de rapid instrumente pentru a combate continutul extremist si operatiunile de propaganda. ...citeste mai departe despre " Facebook a desfiintat sapte retele separate de conturi si pagini false, active in opt tari " pe Ziare.com