Extincția în masă a început pe Pământ: Experții din America trag un semnal de alarmă omenirii VIDEO

O echipa de oameni de stiinta condusa de Universitatea Dalhousie din Canada, care a publicat un studiu in prestigioasa revista Nature, afirma ca cea de-a sasea extinctie in masa de pe Pamant a inceput. Astfel, 25.000 de specii marine din intreaga lume vor disparea de pe planeta pana in anul 2100, daca emisiile de carbon vor continua sa ramana la niveluri ridicate.

Aproape 90% dintre toate speciile marine sunt expuse unui risc ridicat sau critic de a disparea pana la sfarsitul secolului, daca oamenii nu reduc emisiile cu efect de sera, avertizeaza expertii din America, Marea Britanie, Germania si Filipine, care au participat la studiu, potrivit Daily Mail.

Cel mai mare risc de a disparea dintre toate speciile il au mamiferele, rechinii si pisicile de mare. Analiza a aratat ca schimbarile climatice afecteaza aproape toata viata marina din intreaga lume.

Un eveniment major de gradul 7 va schimba lumea: Omenirea este "ingrozitor" de nepregatita VIDEO

Astfel, in cazul emisiilor poluante ridicate, aproape 90% din cele 25.000 de specii marine au sanse foarte mari sa dispara pana in 2100. Acest lucru ar duce la moartea in masa a zeci de mii de animale, plante, protozoare si bacterii care isi au casa in oceanele lumii.

Se estimeaza ca un "numar disproportionat de mare" de rechini, pisici de mare si mamifere este expus unui risc ridicat sau critic, aproximativ 75% dintre acestea vor disparea pana la sfarsitul secolului actual.

Toate speciile amenintate de schimbarile climatice si de incalzirea globala traiesc in general, in unele dintre cele mai diverse ecosisteme din Golful Thailandei, Triunghiul Coralului, nordul Australiei, Marea Rosie, Golful Persic, tarmurile Indiei, Caraibe si unele insule din Oceanul Pacific.

Misterul legat de Sfantul Petru a fost descifrat: Descoperire care confirma scrierile Bibliei VIDEO

Echipa de cercetare s-a concentrat pe speciile care traiesc in regiunea superioara a oceanelor lumii, deoarece aici "schimbarile de temperatura determinate de clima sunt cele mai severe".

Cea mai mare vulnerabilitate a fost descoperita in randul speciilor mari, cu viata lunga, care sunt exploatate intens si care prezinta o preocupare critica pentru conservare. De asemenea, zone afectate sunt tarmurile Chinei, Galapagos si coasta din Costa Rica.

Descoperirile studiului sunt "destul de surprinzatoare si foar ...citeste mai departe despre "Extinctia in masa a inceput pe Pamant: Expertii din America trag un semnal de alarma omenirii VIDEO " pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.