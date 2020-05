China va lansa prima sa sonda pe Marte in luna iulie

Tara investeste miliarde de euro in programul sau spatial - lanseaza sateliti, intentioneaza sa trimita oameni pe Luna, iar in luna mai a lansat o capsula spatiala, fara echipaj uman, o misiune cruciala pentru pregatirea trimiterii de astronauti catre viitoarea sa statie spatiala, "Tiangong" ("Palatul celest")."Obiectivul nostru era trimiterea sondei pe Marte in 2020", a indicat Corporatia de Stiinta si Tehnica Aerospatiala a Chinei (CASC). "Acest mare proiect progreseaza dupa cum era prevazut si vizam o lansare in iulie", se precizeaza intr-un comunicat emis duminica.Ar fi nevoie de sapte luni pentru parcurgerea distantei dintre Terra si Marte, iar sonda chineza nu va ajunge la destinatie mai devreme de anul 2021. Distanta este in continua schimbare, insa este de minimum 55 de milioane de kilometri.Numita "Tianwen" ("Intrebari catre cer"), misiunea chineza are trei obiective: sa plaseze o sonda pe orbita martiana, sa atinga suprafata "planetei rosii" si sa amplaseze pe solul martian un robot teleghidat pentru realizarea analizelor.China a realizat deja o operatiune similara pe Luna, unde a trimis, in 2013, un mic rover teleghidat pe roti, numit "Iepurele de jad", si apoi pe succesorul acestuia, in ianuarie 2019 (pe suprafata ascunsa a Lunii, o premiera mondiala).Tara asiatica nu este singura interesata de misiunile martiene. Statele Unite au trimis deja patru vehicule pentru explorare pe Marte si urmeaza sa-l lanseze in luna iunie pe al cincilea, numit "Perseverance". Acesta va ajunge la destinatie in februarie 2021.Emiratele Arabe Unite urmeaza sa lanseze la 15 iulie prima sonda araba in directia "planetei rosii" (Emirates Mars Mission), de la o baza din Japonia.Misiunea ruso-europeana ExoMars - victima a dificultatilor tehnice agravate de epidemia de COVID-19 -, care spera sa lanseze vara aceasta un robot pe Marte, a fost amanata pana in 2022.Agentia spatiala chineza a dezvaluit numele primei sale misiuni de explorare a planetei Marte la 24 aprilie, data care a coincis cu celebrarea Zilei Spatiului in China si cu cea de-a 50-a aniversare a lansarii primului satelit chinez. Administratia Spatiala Nationala Chineza (CNSA) a precizat ca toate viitoarele misiuni ale Chinei ce vor viza explorari planetare se vor numi "Tianwen", pentru a simboliza cercetar ...citeste mai departe despre " China va lansa prima sa sonda pe Marte in luna iulie " pe Ziare.com