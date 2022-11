A câștigat 100.000 de dolari la loto și de bucurie a mai cumpărat 3 bilete: a câștigat încă 300.000 de dolari

O femeie din statul american Delaware a avut parte de doua ori de noroc intr-o singura zi. Contul ei a sporit cu 400.000 de dolari in cateva ore.

Femeia de 70 de ani, care a tinut sa isi pastreze secreta identitatea, a cumparat doua tichete razuibile dintr-o benzinarie din Newark si a castigat 100.000 de dolari. Cateva zile mai tarziu, pe 20 octombrie, a mers la sediul loteriei de stat pentru a-si ridica premiul.

Potrivit oficialilor, in timp ce se indrepta spre casa, femeia a decis sa-si sarbatoreasca castigul cumparand alte trei lozuri de la o benzinarie din Dover si a descoperit ca a castigat din nou. De data aceasta nu mai putin de 300.000 de euro.

"Prietenul meu cel mai bun a fost prima persoana careia i-am spus despre castigarea premiului de 100.000 de dolari si a venit impreuna cu mine sa il revendic", le-a spus femeia oficialilor loteriei, potrivit Insider. "A fost o nebunie absoluta", a spus americanca.

Femeia s-a intors din nou la sediul loteriei pentru a-si ridica premiul, astfel ca intr-o singura zi a plecat acasa cu 400.000 de dolari. Americanca spune ca are de gand sa puna banii deoparte pentru pensionare.

La inceputul acestui an, un barbat in varsta de 43 de ani din Delaware a avut un noroc similar, castigand la loterie de doua ori la doar cateva saptamani distanta in timpul verii, dupa cum a raportat anterior Insider. ...citeste mai departe despre "A castigat 100.000 de dolari la loto si de bucurie a mai cumparat 3 bilete: a castigat inca 300.000 de dolari" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.