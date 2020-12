Apple a prezentat castile AirPods Max, care vor fi lansate din 15 decembrie. Pretul lor este de cateva sute de dolari

AirPods Max ar putea atrage clientii care nu vor casti care se fixeaza in urechi, cum sunt AirPods. Noile casti se pun peste urechi, ceea ce poate fi mai confortabil pentru folosirea pe o perioada mai lunga, dar ofera functii similare, cum ar fi suport pentru comenzile vocale "Hey Siri", conectarea rapida cu iPhone si anularea zgomotului.Noile casti Apple dispun de ceea ce compania numeste un "design acustic personalizat" si folosesC un driver de 40mm care, tot conform promisiunilor oficiale, ofera un sunet clar pe toate frecventele.In cadrul castilor care vor fi vandute pe gri, argintiu, verde albastru si, bineinteles, roz, se remarca butonul rotativ pe care Apple il numeste Digital Crown, imprumutat de la Apple Watch.Digital Crown va fi controller-ul central al noilor casti, el fiind folosit pentru reglarea volumului, schimbarea melodiilor, preluarea si incheierea apelurilor.Nu lipseste nici suportul pentru asistentul digital Siri, care poate fi invocat prin intermediul aceluiasi Digital Crown.Separat de Digital Crown, exista un buton care activeaza si dezactiveaza sistemul de estompare a zgomotului. Utilizatorul il poate folosi pentru a asculta muzica fara a fi deranjat de zgomotul din jur sau pentru a lasa sa se auda si mediul ambient.Apple promite o autonomie de 20 de ore, ceea ce este destul de putin fata de cele 30 de ore oferite de flagship-urile Sony, de exemplu. Insa, tot Apple spune ca dupa 5 minute de incarcare se poate asculta muzica o ora si jumatate.AirPods Max au senzori inclusi in cupele pentru urechi care detecteaza daca se afla pe cap sau nu. In acest fel, muzica intra pe pauza daca sunt scoase castile sau daca utilzatorul ridica o cupa pentru a vorbi cu cineva.In schimb, AirPods Max sunt scumpe pentru niste casti. Majoritatea produselor din aceasta categorie oferite de alte companii, cum ar fi Bose si Sony, sau chiar brandul Beats al Apple, costa in jur de 350 de dolari. O parte din cost este reprezentat de cel al materialelor, cum ar fi banda pentru cap din otel inoxidabil, in timp ce castile sunt de obicei din plastic.Castile mai includ difuzoare mari, desi sunt de aceeasi dimensiune ca cele oferite de Sony, si o functie despre care Apple afirma ca este preluata de la difuzoarele profesionale, care mentin distorsionarea la sub 1%.AirPods Max au doua cipur ...citeste mai departe despre " Apple a prezentat castile AirPods Max, care vor fi lansate din 15 decembrie. Pretul lor este de cateva sute de dolari " pe Ziare.com