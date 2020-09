Top 20 Cadouri adorabile sub 100 lei

Iata peste 20 de cadouri adorabile care se incadreaza in aceasta suma.1. Magic 8 Ball Mingea adevarului = 45 leiCadourile haioase sunt pe val si daca vrei sa incerci ceva nou cu un prieten bun, iti recomandam aceasta Minge a adevarului, o inventie trasnita. Intreab-o orice, agit-o si mingea va raspunde imediat ce lichidul din ea se va risipi. Cateva mesaje pe care le poti primit:2. Proiector stele tavan Magia cerului - 49 leiAcesta este un cadou special mai ales pentru copii. Vor adormi mai usor in compania stelelor care incep se joace usor pe tavan. Are design compact, 3 LED-uri cu lumina albastra, verde si rosie, precum si un buton led cu lumina calda fixa. E o minunata lampa cu stele.3. Set cadou pentru barbierit 3 piese - 49 leiDaca cel pentru care pregatesti un cadou poarta barba, poti fi incredintat/a ca aceasta surpriza i se va potrivi. Setul vine ambalat intr-o cutie neagra de lux si are sistem de inchidere magnetic. Include o perie pentru barbierit, un pieptan si o forfecuta, toate de cea mai buna calitate. Un cadou extram de elegant pentru un barbat: tata, sot, partener, coleg de birou.4. Cana termosensibila Constelatii = 59 leiFemeile pasionate de astrologie, caldura, originalitate si cafea, vor iubi aceasta cana deosebita. Cana e termica si isi schimba aspectul la contactul cu lichid fierbinte - fie ca e ceai, cafea, ciocolata calda etc. Peretii sai negri se vor umple de stele si constelatii imediat ce cana va cuprinde lichid fierbinte.5. Set 100 stickere laptop Real Men - 60 leiCu atat de multe stickere, oricine este pasionat de lipit cate ceva ici si colo va fi incantat. Este cadoul perfect pentru barbatii care doresc sa-si personalizeze obiectele personale: laptop, skate, bicicleta, trotineta etc.6. Set pentru vin Bravissima - 60 leiCand vrei sa pregatesti un cadou barbati si nu stii ce sa cumperi, pentru ca nici nu ai vrea sa cheltui prea multi bani, alege un set de accesorii pentru vin cum este acesta. Include tirbuson, termometru impotriva picurarii, dozator vin si inel anti-picurare. Simplu si de efect, un cadou practic si elegant.7. Set Turnul Petrecerii - 65 leiSetul turn este compus din 60 de blocuri din lemn si vine cu 4 pahare shot. Jocul e cat se poate de intuitiv. Pe fiecare bloc exista cate o provocare, iar jucatorii trebuie sa aseze piesele in turn, una cate una, fara ca turnul sa cada. Daca turnul cade, urmeaza indeplinirea unei provocari. Cateva provocari sunt: Mai bea o data! - Baga doua shoturi! - Baga un shot cu vecinul din dreapta! - Alege pe cineva pentru urmatorul shot!8. Top reglabil pentru corectarea pozitiei spatelui - 65 leiOricine petrece mult timp in fara calculatorului se confrunta cu dureri de spate la un moment dat. Din fericire exista cateva lucruri care te pot ajuta sa eviti, sa ameliorezi sau sa corectezi. Acest Top se ajusteaza usor pe sub haine si corecteaza pozitia la birou. Este un cadou de grija pentru sotie, sot, coleg, prietena etc.9. Pres pentru reflexoterapie - 65 leiAcesta este un covoras compact presarat cu 30 de puncte ferme pentru masajul talpilor. Pentru ca la nivelul talpilor exista 7200 de terminatii nervoase, un astfel de masaj poate ameliora durerile in mod semnificativ. De asemenea, imbunatateste circulatia sanguina si reda pofta de viata. Un cadou perfect pentru femei, mama, iubita, sotie, colega de birou, soacra etc.10. Set 5 Perechi Sosete Costum Diamant - 66 leiSunt 5 perechi de sosete vesele, cu model diamant, care se pot purta chiar si de catre oamenii de afaceri. Marimea este universala, 41-46, asa ca nu trebuie sa-ti faci probleme ca sosetele nu se vor potrivi sarbatoritului. Poate ca nu este interesant sa oferi sosete albe sau negre, insa aceste sosete colorate sunt extrem de originale si vor fi foarte apreciate. Cadoul perfect pentru colegi de birou, frati, iubiti, prieteni etc.11. Ochelari Ocular Relax - 75 leiOchii sunt deseori neglijati, dar acesti ochelari vizeaza un masaj complet al muschilor oculari. Se folosesc in sesiuni de circa 5 minute pentru o vedere mai buna si stimularea circulatiei din jurul ochilor. Redau energie celulelor nervoase ale ochilor. Se incarca prin USB si se pornesc simplu, prin atingere. Poti sa oferi oricand o pereche deosebita de ochelari cu masaj: de Craciun, pentru petrecerea Secret Santa, la o zi de nastere sau onomastica etc.12. Hamac pentru picioare - 75 leiHamacul pentru picioare este un cadou pe cat de trasnit pe atat de util. Se prinde usor de lateralele biroului si se poate seta pe doua nivele. Are amortizoare care impiedica degradarea blatului si este compatibil cu orice masa ori birou. Amelioreaza durerile de picioare si disconfortul care apare dupa statul prelungit pe scaun. Este cadoul ideal de Craciun, Secret Santa, zi de nastere sau zi onomastica pentru colega de birou, iubita, prietena, femei insarcinate, sot, sef etc.13. Big Enter tasta antistres = 79 leiDaca iti place sa faci cadouri haioase, acum ai ocazia. Acesta tasta Enter este uriasa si are triplu rol: de perna in pauzele de masa, de tasta enter functionala pentru pc ori laptop (se conecteaza prin USB) sau de jucarie amuzanta pentru descarcarea stresului si frustrarilor acumulate deseori in timpul programului de lucru. Este un cadou foarte bun pentru colegii de birou.14. Trusa de scule Jerrycan - 79 leiCeea ce la inceput pare o sticla cu ulei de motor este de fapt o trusa de scule camuflata, unica. Contine 22 de accesorii, cleste, surubelnita, suport capete surubelnita si 16 capete. Este un cadou special pentru barbati, mai ales pentru cei care se pricep la reparatii.15. Caseta Deluxe de sah si accesorii pentru vin - 84 leiCine spune ca cele mai elegante si sofisticate cadouri sunt scumpe? Aceasta caseta este o dovada ca nu e asa. Are 32 de piese de sah si mai multe accesorii pentru vin: termometru, tirbuson, dop dozator, inel antipicurare. Este cadoul potrivit pentru tata, sef sau o alta persoana cu care ai o relatie formala, cadou corporate, sot, mire etc.16. Clepsidra magnetica - 89 leiClepsidra magnetica e unica prin faptul ca in loc de nisip este umpluta cu particule magnetice. Drept rezultat, cand cad, particulele magnetice formeaza in interior o floare deosebita. Astfel, un intreg spectacol are loc intr-o clepsidra mica, dar atat de interesanta. Un cadou perfect pentru cei romantici, pentru iubite, sotii, prietene etc.17. Trepied cu tentacule - 89 leiDaca trebuie sa pregatesti un cadou pentru o persoana pasionata de fotografie, alege un trepied cu tentacule. Acesta poate fi folosit atat pentru telefon, cat si pentru o camera foto. Este rezistent la conditii meteo mai putin favorabile, se prinde usor de o multime de suporturi si te ajuta sa faci fotografii mai frumoase si captivante.18. Harta razuibila Deluxe - 99 leiAceasta este o harta a lumii, dar intr-o noua formula. Acoperita cu o foita mata, harta este gata pentru a fi razuita exact in acele puncte pe care le-ai vizitat. Poate fi transformata intr-un veritabil tablou al tuturor calatoriilor. Este un obiect decorativ pe care il tii pe perete o viata de om si care devine dinamic pe masura ce faci noi calatorii si mai razuiesti un pic din Lumea mare.19. Mini boxa retro - 99 leiDaca stii ca sarbatoritul este pasionat de muzica, ai toate sansele sa-l uimesti cu acest cadou deosebit care imita o boxa de concert. Este miniaturizata si extrem de frumoasa. Poate fi alimentata cu 3 baterii si se livreaza cu doua cabluri necesare pentru conectare. Este o adevarata bijuterie.20. Patura coada de sirena - 99 leiEste o patura ingenioasa care se potriveste copiilor peste 12 ani si adultilor. Fabricata din acrilic 100, patura este moale si placuta la atingere. Atrage prin aspectul sau de coada de sirena, cu solzi si o inotatoare generoasa. Un cadou unic pentru femei de Craciun, zi de nastere, Secret Santa etc.Pentru preturile actualizate in fiecare zi va rugam sa vizitati magazinul online de cadouri MindBlower.