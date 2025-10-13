ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani. 6.000 de panouri fotovoltaice, confiscate

Inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. FOTO Hepta

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 13 octombrie, trimiterea în judecată a unui dosar numit „Cazul RICHRBT”, în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscalã, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional organizat a ajuns pe masa procurorilor.

Potrivit instituției, investigația arată că rețeaua ilegală acționa coordonat în România, Belgia și Bulgaria, coordonatã de doi cetãțeni români. Verificãrile au fost efectuate atât prin interogarea bazelor de date ANAF, cât și în baza schimbului de informații cu instituțiile statului și statele membre UE.

Potrivit datelor din dosar, grupul a acționat coordonat printr-un sistem complex care implica:

preluarea frauduloasă a unor firme existente și transmiterea fictivă de părți sociale;folosirea de persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori și asociați;utilizarea de documente și identități false, inclusiv certificate digitale obținute nelegal;mutarea fictivă a sediilor și schimbarea denumirilor firmelor pentru a îngreuna verificările;deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității, dar și conturi bancare aparent legitime;folosirea aplicațiilor criptate și a VPN-urilor (rețele virtuale private care maschează identitatea și locația utilizatorului, oferind acces anonim la internet) pentru comunicare și transfer de date.

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depășesc 1,3 milioane de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei au fost confiscate în cadrul operațiunii, a mai comunicat instituția.

„Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F., o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, declară Adrian Nica, președintele ANAF.

Verificările au fost realizate prin analiza bazelor de date ale ANAF, cooperarea cu instituții partenere din România și din statele membre ale Uniunii Europene, corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale privind tranzacțiile suspecte. Investigația are loc în contextul în care inspectorii Antifraudă au intensificat în ultimul an controalele în domeniul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un sector aflat în expansiune, dar care a devenit tot mai atractiv pentru operațiuni de tip fraudă fiscală. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea continuării cercetărilor penale și a stabilirii răspunderii persoanelor implicate.

