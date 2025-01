Schemă nouă de fraudare pe TikTok. Cum sunt convinse victimele să trimită infractorilor sume de mii de lei

O nouă schemă de fraudare face numeroase victime în România și nu numai, prin contactarea telefonică a victimelor, care sunt invitate să câștige bani pe TikTok. Persoanelor li se câștigă încrederea cu sume mici de bani pe care le încasează la început, după care intră în grupuri numeroase de Telegram, unde li se pun la dispoziție investiții frauduloase care se pot solda cu pierderea a mii de lei, odată cu compromiterea datelor personale și ale celor legate de conturile bancare ale acestora.

În cadrul unei ediții matinale ale Știrilor ProTV, un reporter a explicat cum a navigat la rândul lui această schemă de fraudare, identificând momentul în care escrocii ajung să profite de victimele lor.

„Am fost sunat ieri, eram la volan, cu o voce robotică. Mi-a spus că este de la o companie de recrutare și că sunt joburi noi pe TikTok. Sunt mai multe fraude care circulă în același timp, cu diferite scheme, dar cu același rezultat. Vocea m-a întrebat dacă vreau să câștig o anumită sumă de bani zilnică și să le scriu pe WhatsApp. Am salvat numărul de telefon și am scris pe WhatsApp.”

Reporterului i s-a transmis că este vorba despre un site de joburi și că ar putea să câștige între 200 și 500 de lei pe zi. După ce acesta a confirmat că este de acord, a primit două clipuri video de pe TikTok: „Ca să pară autentic, îți dau video-uri de la anumite branduri, de la personalități cunoscute. Mi l-a trimis pe Hagi, care promova un anumit brand, și încă un video de la o cafenea. Trebuie să le trimiți înapoi o captură de ecran ca să le arăți că ai dat like acestor videouri, după care te pun în legătură cu un cont de Telegram unde trebuie să transmiți contul tău (n.r. de Telegram), numărul de telefon și o parolă, iar mai departe chiar mi-au trimis 15 lei pentru că am dat like acelor două videoclipuri. Ca să câștige încredere, chiar te plătesc”, explică cei de la Știrile Pro TV.

Ads

Câștiguri de peste 10.000 de lei, promise victimelor

După prima plată, victima este invitată într-un grup de Telegram, „mult mai mare și vezi că acolo este de fapt o întreagă industrie”. Pe grupul respectiv, la fiecare 30 de minute, apar sarcini noi, adică videoclipuri noi care trebui să primească un like, urmate de o confirmare scrisă cu numărul sarcinii respective, care se contorizează. Pe măsură ce sunt adunate mai multe sarcini efectuate, apar sarcini care necesită investiții din partea victimelor: „Dacă vrei să câștigi și mai mulți bani, trebuie să investești și tu”, spun infractorii, pe grupul de Telegram. Victima este invitată să investească 100 și 7.000-8.000 de lei, cu promisiunea că va primi înapoi suma, alături de un procent de 40-50%.

Reporterul a discutat cu alți oameni de pe grup, care au investit sume mici și au primit într-adevăr procentul promis, însă schema de fraudare se oprește în momentul în care tentația victimei este să investească din ce în ce mai mult, pentru a primi sume mai mari în sistemul „cashback”. Mai mult, boții prezenți pe grupurile online sunt foarte activi, încurajând astfel victimele să „investească”.

„Astfel ei câștigă atât banii, cât și datele noastre personale și datele bancare pe care le pot folosi mai departe pentru alte lucruri”, arată sursa citată.

...citeste mai departe despre "Schemă nouă de fraudare pe TikTok. Cum sunt convinse victimele să trimită infractorilor sume de mii de lei" pe Ziare.com

Ads