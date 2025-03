Franciza ELEVEN ONE 111. O afacere profitabila, ecologica si cu investitie minima.Utilizat initial de fortele armate SUA, acest concept s-a dezvoltat si imbunatatit ulterior, fiind lansat si aplicat in prezent in peste de 40 tari.





Concept: Spalatorie ecologica fara apa

Zona vizata: Toata tara

Tip locatie: Fixa sau mobila

Taxa franciza: 1000 Euro

Investitie totala: 2350 Euro

Tara origina: Romania

Numar locatii: 23

Tip contract: Franciza











Franciza Eleven One ofera prin francizatii sai servicii de spalare auto fara apa.

Aceste servicii au costuri cu materia prima mai mici decat o spalatorie conventionala, ofera o mobilitate foarte mare echipei de spalare, tot echipamentul incapand intr-un rucsac, are costuri de pornire mult mai mici decat orice tip de spalatorie si multe altele.

Spalarea fara apa sau spalarea uscata a provocat o adevarata revolutie pe piata serviciilor de curatenie din Statele Unite ale Americii, Australia iar de curand si in Europa. Sunt astazi sute de afaceri in lume care se bazeaza pe acest concept de spalare economica ecologica si eficienta

Francizatul Eleven One poate oferi urmatoarele tipuri de servicii:

Spalare la domiciliu - Deoarece tot echipamentul de spalare Eleven One poate incapea intr-un rucsac, echipa de spalare va avea o foarte mare mobilitate, putand sa se deplaseze cu usurinta la domiciliul clientului sau la sediul firmei ce detine un parc auto. Spalarea poate fi facuta in orice locatie, in urma acesteia ne existand reziduuri.

Spalatorie traditionala - Franciza Eleven One poate fi folosita cu succes si in spalatorii auto cu locatie fixa, asemanatoare spalatoriilor traditionale. Pe langa calitatea superioara a spalarii, costurile inceperii unei astfel de spalatorii sunt minime, deoarece se elimina costurile cu o canalizare speciala pentru spalatorii cat si cu celelalte echipamente necesare in procesul de spalare. Deoarece spalarea se face fara apa si nu exista deversari de agenti poluanti, nu aveti nevoie de aviz de functionare de la mediu.

Spalatorie in parcare - in cadrul parcarilor centrelor comerciale sau a altor parcari de mari dimensiuni, nu aveti nevoie de nimic mai mult decat de un stand de prezentare a produselor si serviciilor de spalare, spalarea putand fi facuta chiar in locul in care se afla masina. In timpul in care clientii isi fac cumparaturile sau isi petrec timpul liber, echipa de spalare va avea grija de masina acestora.



Distributia produselor - francizatii Eleven One au dreptul de vanzare a produselor spre clientul final. Astfel, cu toate ca un client nu ar dori sa isi spele singur propria masina, in cazul aparitiei unor pete nedorite, acestea ar putea fi inlaturate de catre proprietarul masinii.





Solutia Eleven One Waterless Car Wash



Particulele solutiei inconjoara si izoleaza moleculele de murdarie, le distanteaza si le desprinde de pe suprafata vopsita, inainte de a incepe stergerea. Procesul, cunoscut sub denumirea de emulsificare, practic dizolva particulele de murdarie si creaza in acelasi timp o pelicula alunecoasa pe suprafata de curatat . Astfel este exclusa orice zgariere sau matuire a suprafetei de curatat. In acelasi timp, procesul de aplicare are drept rezultat o stralucire perfecta si un strat protector lucios

ELEVEN ONE spala impecabil oferind si urmatoarele avantaje:

- Protejeaza in timp suprafata caroseriei impotriva razelor UV si ploilor acide.

- Lustruieste. Suprafata rezultata este incredibil de stralucitoare !

- Longevitate. Produsul ofera un strat de protectie unica, cu efect antistatic si anti-aderent ce va mentine vehiculul curat pentru mai mult timp.

Ce ofera franciza:

In cadrul investitie totale, care include si taxa de franciza, veti beneficia de posibilitatea folosirii brandului 111 Eleven One, manualul de instructuini de functionare a francizei, kitt-ul initial pentru o echipa de doua persoane ce contine echipament si consumabile pentru spalarea a aproximativ 1500 masini, instruirea unei echipe de doua persoane in folosirea produselor Eleven One (curs de 8 ore) si materiale promotionale Eleven One.

Spalarea ecologica fara apa a autovehiculelor este o afacere foarte rentabila si este destinata in special micilor intreprinzatori. Costurile de spalare cu solutia Eleven One sunt chiar mai mici decat costurile in cazul unei spalatorii traditionale, cu apa si solutie.

Pentru deschiderea unei spalatorii ecologice auto fara apa nu sunt necesare avize si autorizatii speciale de functionare, trebuie doar inscrierea in statutul societatii a codului CAEN 4520 : Intretinerea autovehiculelor.

Aceasta activitate poate fi pusa in practica imediat si cu resurse minime in cele mai diverse domenii si locatii, cum ar fi de exemplu: parcari de supermarket, parcari de institutii, hoteluri, restaurante etc.Franciza se adreseaza oricarei persoane sau firme interesate.

Conform politicii AV Franchise Consulting, consultanta pentru aceasta franciza este gratuita si lipsita de orice comisioane ulterioare.



