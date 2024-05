Societatea nr. 1 in construirea de case individuale traditionale (caramida/beton) in Franta.



Concept: Constructii de case

Zona vizata: Orase mari

Tip locatie: Birou

Spatiu locatie: 50mp

Taxa franciza: 15000 Euro

Investitie totala: 30000 Euro

Taxa: 5%

Tara origina: Franta

Numar locatii: 250

Tip contract: Franciza











MIKIT este: Societatea nr. 1 in construirea de case individuale traditionale (caramida/beton) in Franta, cu o experienta de peste 20 de ani in acest domeniu;

A dezvoltat in piata de origine o retea de peste 120 parteneri francizati;

Din 2004 a inceput implementarea si dezvoltarea acestui produs in piete precum USA, Marea Britanie, Elvetia, Spania, Maroc, Liechtenstein si Romania (prima tara din Estul Europei).

Franciza MIKIT consta in livrarea unui pachet complet catre francizati (know-how, cumparari centralizate, finantare) care le va permite sa devina jucatori importanti cu avantaje semnificative fata de competitie in pietele locale/regionale in care vor opera.

Succesul MIKIT se datoreaza unui sistem revolutionar in managementul afacerilor in constructii.



Obiectivul MIKIT este sa devina unul dintre liderii pietei romanesti de constructii de case individuale.



