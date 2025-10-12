Uniunea Europeană a importat în 2024 panouri solare în valoare de peste 10 miliarde de euro din China

China și India au fost în 2024 principalii parteneri de import ai Uniunii Europene pentru produse energetice verzi: panouri solare, biocombustibili lichizi și turbine eoliene.

UE a importat anul trecut panouri solare în valoare de peste 10 miliarde de euro din China.

Asta în condițiile în care totalul produselor energetice verzi importate în 2024 de UE se ridică la 14,6 miliarde euro.

Crește puternic importul de eoliene

UE a importat în 2024 panouri solare în valoare de 11,1 miliarde de euro, biocombustibili lichizi în valoare de 2,9 miliarde de euro și turbine eoliene în valoare de 0,5 miliarde de euro, totalizând importuri de produse energetice verzi în valoare de aproape 14,6 miliarde de euro, arată datele statistice publicate joi de Eurostat și prelucrate de Risco.ro.

Valoarea panourilor solare importate a scăzut cu 43% față de 2023 ca urmare a scăderii prețurilor, în timp ce greutatea totală a acestor importuri a crescut cu o modestă majorare de 2%.

Importurile de biocombustibili lichizi au înregistrat, de asemenea, o scădere de 25% în valoare.

Pe de altă parte, importurile de turbine eoliene nu numai că au înregistrat o creștere de 102% în valoare, dar au înregistrat și o creștere de 113% în greutatea importată.

De exemplu, în 2024, UE a importat 32.373 de turbine eoliene, cu 9.072 mai multe decât în 2023.

Exporturile UE de produse energetice verzi

În ceea ce privește exporturile, UE a exportat anul trecut panouri solare în valoare de 0,7 miliarde de euro, biocombustibili lichizi în valoare de 1,8 miliarde de euro și turbine eoliene în valoare de 2,8 miliarde de euro.

Spre deosebire de panourile solare și biocombustibilii lichizi, exporturile de turbine eoliene au depășit semnificativ valorile importurilor.

Între 2023 și 2024, exportul de turbine eoliene a înregistrat o creștere în valoare (+41%) și în greutate exportată (+28%).

În ceea ce privește cantitatea, UE a exportat 17.180 de turbine eoliene în 2024, cu 7.434 mai multe decât în 2023.

La capitolul panouri solare, exporturile au scăzut cu 22% în valoare, dar au crescut cu 24% în greutate.

Exporturile de biocombustibili lichizi au scăzut atât în valoare (-18%), cât și în greutate (-7%).

China, principala sursă pentru importuri

China a fost de departe cel mai mare furnizor de panouri solare, reprezentând 98% din totalul importurilor. Deși ponderea a rămas aceeași ca în 2023, valoarea totală a acestor importuri a scăzut de la 19 miliarde euro la 10,9 miliarde euro în 2024.

În ceea ce privește biocombustibilii lichizi, China a fost, de asemenea, lider, dar cu o pondere mai mică de 24% din totalul acestor importuri, în scădere de la 36% în 2023.

Printre principalii parteneri importatori de biocombustibili lichizi s-au numărat și Malaezia (15%), Regatul Unit (13%) și Brazilia (12%).

În 2024, importurile de turbine eoliene au provenit în mare parte din India și China. Comparativ cu 2023, China și-a mărit cota de piață de la 31% la 43%, în timp ce India a înregistrat o scădere de la 58% la 48%.

