Pasionați de fotografie? Cele mai performante aparate foto pentru un buget redus

Pentru pasionații de fotografie, 2024 aduce o serie de aparate foto performante și accesibile. Aceste camere oferă funcții avansate și o calitate excelentă a imaginii fără a depăși bugetul. Iată care sunt cele mai bune opțiuni pentru fotografii cu buget limitat.

Canon EOS M50 Mark II

Canon EOS M50 Mark II este un aparat foto mirrorless compact și accesibil. Dispune de un senzor APS-C de 24,1 MP. Înregistrează video 4K și are un sistem de autofocus Dual Pixel. Ideal pentru vloguri și fotografie generală.

Nikon D3500

Nikon D3500 este un DSLR entry-level cu un senzor APS-C de 24,2 MP. Oferă un mod ghidat pentru începători. Are o durată mare a bateriei și o calitate excelentă a imaginii. Perfect pentru cei care încep să exploreze fotografia.

Sony Alpha A6000

Sony Alpha A6000 este un mirrorless versatil și compact. Are un senzor APS-C de 24,3 MP și un sistem de autofocus hibrid cu 179 de puncte. Filmează Full HD și este ideal pentru fotografia de acțiune și portrete.

Fujifilm X-T200

Fujifilm X-T200 este un mirrorless cu design retro și performanțe moderne. Dispune de un senzor APS-C de 24,2 MP și filmează 4K. Ecranul său tactil articulat este perfect pentru vloguri și selfie-uri. Oferă simulări de film renumite Fujifilm.

Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Olympus OM-D E-M10 Mark IV este un mirrorless Micro Four Thirds. Are un senzor de 20 MP și stabilizare pe 5 axe. Este compact, ușor și ideal pentru călătorii. Filmează 4K și are un design clasic atrăgător.

