Euro 2024: echipe, grupe, stadioane - fotbal la superlativ!

Cel mai important eveniment fotbalistic al anului este Campionatului European, mult așteptatul Euro 2024. Între 14 iunie și 14 iulie, Germania este gazdă pentru cele 24 de reprezentative naționale care s-au calificat la turneul final, după preliminarii incendiare, cu emoții și răsturnări de scor. Iată care sunt cele mai importante detalii despre festivalul sportului rege, care dă startul acestei veri!

Echipele de la Euro 2024: 24 la start, doar una va fi campioană!

Sunt 24 de echipe, împărțite în 6 grupe la Euro 2024, iar primele două clasate după meciurile din grupe merg mai departe în fazele eliminatorii: optimi, sferturi, semifinale și marea finală, care va avea loc la Berlin, în data de 14 iulie 2024. În Grupa A se întâlnesc Germania, Scoția, Ungaria și Elveția. Echipa gazdă aliniază un lot tânăr, din care se remarcă Florian Wirtz, jucătorul de la Bayer 04 Leverkusen. Ungaria îl are pe Milos Kerkez, care joacă la Bournemouth și speră să ocupe locul secund, într-o grupă unde nu se anunță mari surprize.

Grupa B reunește Spania, Croația, Italia și Albania. Greu de zis cine va fi pe primul loc, dar jucătorii pe care pariază specialiștii sunt Gavi și Lamine Yamal, de la Barcelona, plus Nico Williams de la Atletico Bilbao. Și croații au vedetele lor, în frunte cu Luka Sucic. Să fie fotbal! În Grupa C joacă Slovenia, Danemarca, Serbia și Anglia, iar prima șansă la calificare și la titlu o are selecționata Albionului.

Grupa D are în componență Țările de Jos, Austria, Franța și încă o echipă care vine din play-off. Puternica echipă a Olandei (Țările de Jos) are trei jucători interesanți, care merită urmăriți la sport betting: Bart Verbruggen, Jorrel Hato și Xavi Simons. Platformele de betting cotează ca favorite Anglia, Franța, Germania, Portugalia, Spania, Belgia, Italia și doar pe locul 8 Olanda, însă balonul este rotund, iar surprizele pot să apară oricând!

România, Belgia, Slovacia și o echipă venită din play-off sunt în Grupa E. Belgienii vin cu tinerii valoroși Johan Bakayoko, Ameen Al-Dakhil, Arthur Vermeeren, Jeremy Doku. Dar avem și noi tricolorii noștri, în care ne punem toată speranța, și la pariuri live, și la emoții în direct! Grupa F este formată din Turcia, Portugalia, Cehia și o echipă calificată din play-off. De la Portugalia se remarcă João Neves, care strălucește la Benfica Lisabona.

Stadioanele de la Euro 2024 - 10 arene fotbalistice de nota 10

O competiție de nivelul Euro 2024 vine cu terenuri sportive pe măsură, iar nemții excelează la capitolul organizare. Meciurile de la turneul final al Campionatului european de fotbal vor avea loc pe 10 stadioane, din 10 orașe germane.

Suporterii își vor susține echipele favorite pe München Football Arena, Cologne Stadium din Köln, Frankfurt Arena, Düsseldorf Arena, BVB Stadion din Dortmund, Arena Aufschalke din Gelsenkirchen, Volksparkstadion din Hamburg, Leipzig Stadium, Stuttgart Arena și spectaculosul stadion olimpic din Berlin.

Meciul de deschidere, între Germania și Scoția are loc la München, pe stadionul legendar al celor de la Bayern, iar marea finală se va juca în capitala Germaniei, pe gigantica arenă Olympiastadion. Echipa României are meciurile din grupe la München, Köln și Frankfurt, așa că microbiști din toată țara și-au luat bilete spre orașele unde ai noștri joacă pentru calificarea în optimi. La cât mai multe meciuri în acest turneu final, tricolorilor!

Pasionații de betting online pe fotbal sunt conectați deja la pulsul competiției. Pariurile antepost sunt disponibile pe platformele de pariuri sportive, așa că mizați responsabil și bucurați-vă cu măsură de pasiunea pentru sportul rege. Alegeți doar site-uri de betting licențiate la ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc).