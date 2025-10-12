Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:59
434 citiri
Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”
Fabrica Ford din Koln, linia de producție a mașinii electrice Ford Explorer FOTO Ford of Europe

Producătorul auto american Ford a anunţat marţi, 16 septembrie, că va reduce până la 1.000 de locuri de muncă la uzina sa de maşini electrice din oraşul german Köln, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice, transmite Reuters.

Compania le va oferi pachete de plecări voluntare angajaţilor afectaţi.

”În Europa, cererea pentru maşini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”, a precizat compania într-un comunicat.

”Ford va trece, prin urmare, la un program de lucru într-un singur schimb la fabrica din Köln, începând din ianuarie 2026”, ceea ce va duce la aceste pierderi de locuri de muncă, a adăugat compania.

Ford a transmis că le va oferi pachete de plecări voluntare angajaţilor afectaţi de la centrul său de vehicule electrice din Köln.

Constructorul american trece printr-un proces dificil de restructurare în Germania, care afectează mii de locuri de muncă, inclusiv la fabrica din Köln şi la cea din Saarlouis, destinată să fie închisă.

...citeste mai departe despre "Compania auto cu uzină în România va concedia 1.000 de angajați. „Cererea pentru mașini electrice rămâne cu mult sub estimările industriei”" pe Ziare.com

CEO-ul Ford spune că o practică japoneză preluată de la rivalul Toyota îl ajută să ia decizii mai bune: ce este „gemba”
CEO-ul Ford spune că o practică japoneză preluată de la rivalul Toyota îl ajută să ia decizii mai bune: ce este „gemba”
La mai bine de un secol de la înființare, Ford încearcă să se reinventeze pentru era vehiculelor electrice. Ca parte a acestui proces, CEO-ul Jim Farley spune că a adoptat o lecție din...
Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
Germania face un pas decisiv în lupta cu utilizarea abuzivă a dronelor. Un nou proiect de lege, aflat în faza finală de aprobare, va permite forțelor de poliție să neutralizeze drone...
#ford, #concedieri angajati, #Germania, #masini electrice, #fabrica masini , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”