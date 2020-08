Sfaturi utile pentru gestionarea corecta a tuturor datoriilor si a finantelor

De asemenea, KRUK sustine ca este recomandat ca in incercarea de a plati toate datoriile, debitorii sa nu uite de lucruri importante, cum ar fi contributia la asigurari de sanatate, asigurarile pentru bunuri, fondul de pensii sau impozitele, pentru ca pe termen lung o astfel de decizie se va dovedi foarte gresita.Asigurarea pentru invaliditate sau pentru imposibilitatea de a munci este importanta. Iata un exemplu elocvent: Un specialist in finante declara ca a avut un client care era stomatolog si avea propria sa firma. A avut un accident de schi si si-a ranit bratul, de unde a rezultat faptul ca nu a putut lucra cu pacientii cateva luni. A fost asigurat corespunzator si a putut astfel sa se vindece, fara sa dea faliment.Nu se recomanda ca o persoana sa taie toate micile placeri de pe lista, pentru a evita intrarea in datorii, dar trebuie sa fie reduse cumparaturile generate de impulsuri de moment. Potrivit unui sondaj realizat de Slickdeals, cei mai multi respondenti au afirmat faptul ca au tendinta sa cumpere tot ce vad la reducere. Se pot evita cheltuielile exersand autodisciplina, creand un plan concret de cheltuieli si identificand alte modalitati de recompensa.Cei mai multi specialisti afirma ca persoanele care si-au investit toti banii intr-o datorie si nu au un buget pentru altceva, vor intampina ceva probleme atunci cand vor avea de facut cheltuieli neasteptate.In ceea ce priveste respectarea bugetului, multi experti sustin regula 50/30/20. Aceasta functioneaza simplu: odata ce vine salariul, se va cheltui jumatate pentru plata facturilor importante cum ar fi chirie, utilitati, asigurari de sanatate, plati auto si alimente.Aproximativ 30% din salariul unei persoane ar trebui sa se indrepte catre lucrurile pe care le doreste, dar de care nu are nevoie, micile placeri vinovate, iar 20% ar trebui sa se indrepte catre economii si plata datoriilor. Aceasta insa este doar o regula si fiecare isi planifica bugetul asa cum considera.In cazul in care apar cheltuieli neasteptate pe care o persoana trebuie sa le plateasca si care sunt foarte mari nu ar trebui sa fie descurajant, pentru ca exista fondul de urgenta. Daca acesta este depasit, o mica datorie nu este ceva de neconceput si nu ar trebui sa fie un motiv pentru care persoana in cauza sa aiba procese de constiinta. Tratand totul cu optimism, problemele financiare se pot rezolva.Cei care vor sa ajunga sa traiasca fara datorii trebuie sa faca asta cu pasi mici si fara sa exagereze, altfel risca sa obtina rezultate neplacute.