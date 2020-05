Romania va primi 33 de miliarde de euro din pachetul de redresare al CE. Cat va trebui sa inapoieze

Valoarea totala a pachetului se ridica la 750 de miliarde de euro. Tara noastra va trebui sa inapoieze doar 12 miliarde de euro din cele 33 primite."Iata tabelul complet cu alocarile pentru fiecare tara din Pachetul de redresare de 750 de miliarde de euro propus astazi de Comisia Europeana.Vestea buna este ca Romania este unul dintre principalii beneficiari. Primim 33 de miliarde de euro si trebuie sa inapoiem doar 12 miliarde de euro.Vedem ca tarile bogate platesc mai mult decat primesc. Asta inseamna solidaritatea in Europa", a scris Siegfried Muresan pe contul sau de Facebook In discursul sustinut in Parlamentul European la prezentarea pachetului de redresare de 750 de miliarde de euro, Muresan a explicat ca cetatenii vor primi ajutor si sprijin, dar pentru acest pas important in economie este nevoie si de implicarea PE."Astazi este o zi importanta importanta deoarece cetatenii europeni asteapta ajutor si sprijin din partea UE si azi le putem spune ca ajutorul urmeaza sa vina, cream un pachet de ajutor, Uniunea Europeana face ce a promis.Acesta este un nou instrument, sprijinul pe care il ofera va fi concret, va face o diferenta pentru oamenii, companii, regiuni si state. Azi e doar inceputul.Trebuie sa cream cel mai bun pachet de redresare posibil si, in acest sens, Parlamentul European trebuie sa fie pe deplin implicat in acest pachet de redresare.Colegii de aici din sala vin din toate regiunile Europei. Sunt in contact direct si permanent cu cetatenii si stiu exact care sunt necesitatile pe teren. Ce au nevoie spitalele, companiile si cetatenii.De aceea, spunem ca Parlamentul European trebuie implicat pe deplin in felul in care sunt cheltuiti banii din pachetul de redresare, dar de asemenea si in felul in care sunt restituiti acesti bani", a afirmat europarlamentarul.Siegfried Muresan a mai spus ca acest pachet trebuie sa sprijine atat oamenii, cat si economia, pentru a depasi criza generata de COVID-19."Nu trebuie sa uitam nici de vechile prioritati ale bugetului UE. Nu trebuie sa uitam de fermieri, studenti, de noile noastre prioritati: pactul ecologic european, securitatea cetatenilor, digitalizarea", a mai completat liberalul.Vezi si Planul de 750 de miliarde al lui von der Leyen ...citeste mai departe despre " Romania va primi 33 de miliarde de euro din pachetul de redresare al CE. Cat va trebui sa inapoieze " pe Ziare.com