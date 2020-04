Romania primeste 3,3 miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru sustinerea IMM-urilor afectate de criza

"Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) in contextul pandemiei de COVID-19. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la 19 martie 2020, astfel cum a fost modificat la 3 aprilie 2020", a anuntat sambata Comisia Europeana.Vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei, a declarat: "Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde EUR, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi. Vom continua sa colaboram indeaproape cu statele membre in incercarea de a gasi solutii fezabile de atenuare a impactului economic al pandemiei de COVID-19, in conformitate cu normele UE".Romania i-a notificat Comisiei, in temeiul cadrului temporar, o schema cu un buget de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19.In cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin sub forma de: granturi directe si garantii de stat ce vizeaza creditele de investitii si finantarea capitalului de lucru.Sprijinul acordat in temeiul acestei scheme va fi accesibil IMM-urilor care se confrunta cu dificultati ca urmare a impactului economic al pandemiei de COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta intreprinderile sa isi acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investitii, astfel incat acestea sa isi poata continua activitatea.Comisia a constatat ca masurile notificate de Romania respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. In ceea ce priveste granturile directe, sprijinul per intreprindere nu va depasi 800.000 EUR, astfel cum se prevede in cadrul temporar. In ceea ce priveste garantiile de stat, valoarea imprumuturilor subiacente per intreprindere acoperita de o garantie este limitata astfel cum se prevede in cadrul temporar (garantiile sunt limitate la maximum sase ani si primele pentru comisioanele de garantare nu depasesc nivelurile prevazute de cadrul temporar).Comisia a concluzionat ca masurile notificate de Romania sunt necesare, a ...citeste mai departe despre " Romania primeste 3,3 miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru sustinerea IMM-urilor afectate de criza " pe Ziare.com