Romania are in fata 80 mld. de euro. "Nu sunt pentru pensii si alocatii, ci pentru investitii, dar s-ar putea sa avem probleme ii a-i accesa"

"In ceea ce priveste distribuirea acestor sume pe obiectivele de investitii pe care le avem in vedere, cred ca in momentul de fata este destul de prematur sa avansam sume pe domenii de investitii pe care urmeaza sa le sustinem. Cert este ca, pentru Romania, prioritare raman investitiile in domeniul infrastructurii de transport.Raman prioritare si investitiile pentru refacerea sistemului de irigatii din Romania pentru ca este o oportunitate pe care o avem in acest moment, sa crestem capacitatea de rezilienta mai ales in perioade de criza alimentara a Romaniei", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Bolos.De asemenea, doua mari servicii publice au sansa sa realizeze investitii importante, adica sanatatea si educatia, care sunt servicii de publice de importanta strategica nationala.Desigur, si serviciul pe care-l urmareste Comisia Europeana, este cel legat de digitalizare."Romania are obligatia de a finaliza pana in anul 2030 inchiderea coridoarelor de transport din reteaua TEN-T Core, iar aici intra autostrada Sibiu - Pitesti, care este proiect de importanta strategica nationala, Centura Capitalei care este pe coridorul 4 de transport Transeuropean si autostrada Lugoj-Deva", a mai spus Bolos.Banii acestia nu pot fi folositi pe post de cheltuieli bugetare, si anume, pentru cresterea alocatiilor sau marirea pensiilor asa cum vehiculau in aceste zile anumite voci politice. "Nu prea se poate discuta de aceste cheltuieli curente ale statului, ele ramanand in sarcina bugetului national, iar deciziile acolo vor fi luate in functie de resursele disponibile", a mai spus ministrul.Cu toate acestea, desi are la dispozitie 80 de miliarde de euro, Romania nu sta prea bine la capitolul absorbtie de fonduri europene."Sansa istorica pe care o avem are si o mare provocare si anume, ca trebuie sa ne turam motoarele legate de capacitatea de implementare pentru ca Romania are in spate o istorie, nu tocmai fericita in privinta absorbtiei de fonduri europene. Guvernul Orban este cel care pentru prima data in istoria fondurilor europene a pornit procesul de negociere cu Comisia Europeana inainte de a incepe inaintea perioadei de programare 2021