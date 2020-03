Planul UE pentru reactivare economica a esuat, dupa ce Germania si Olanda au refuzat sa imparta costurile crizei COVID-19

Obiectivul intalnirii online a liderilor statelor membre ale Uniunii Europene era ca ei sa cada de acord asupra unei "stategii coordonate" pentru recuperarea normalitatii sociale, economice si industriale odata ce pandemia va fi depasita.Disputele dintre cele patru state au facut ca, dupa sase ore de teleconferinta, sa nu fie luata nicio hotarare.Pedro Sanchez, seful guvernului spaniol, si Giuseppe Conte, prim-ministrul italian, au refuzat sa sprijine o declaratie comuna cu un text vag si fara masuri concrete, scrie presa spaniola.Potrivit unor surse diplomatice, presedintele Consiliului European, Charles Michel, i-a intrebat pe toti participantii la videoconferinta daca sunt de acord cu propunerea facuta initial. Sanchez a raspuns negativ si a avertizat ca nu semneaza "niciun acord care nu fixeaza un mandat clar pentru ca ministrii Economiei sa poata continua munca" pe un plan anticriza.Conte a sustinut acest lucru, iar Michel a fost obligat sa regandeasca termenii textului.S-a ajuns la concluzia ca ministrii au la dispozitie 15 zile pentru a planifica propunerile care ar putea duce la un plan de reactivare a economiei europene, condamnata la recesiune anul acesta, din cauza pandemiei de Covid-19.Reuniunea a fost marcata de tensiuni intre Nord, care a sustinut ca fiecare tara sa iasa din criza prin propriile resurse, si Sud, care a cerut o actiune coordonata.Guvernele german si olandez, sustinute de Austria si Finlanda, refuza ca in recuperarea economica sa fie folosite resurse comunitare.Cancelarul german Angela Merkel a spus ca nu va accepta euro-obligatiunile pe care le-au adus in discutie noua tari, in frunte cu Spania, Franta si Italia.Presedintele francez, Emmanuel Macron, a argumentat ca aceasta nu este o criza asemanatoare celor de pana acum si ca ii afecteaza pe toti in aceeasi masura.Conte si Sanchez au cerut crearea unui grup de lucru format din sefii Comisiei Europene, Consiliului European, Parlamentului European, Bancii Centrale Europene si Eurogrupului.In schimb, tot ieri, Parlamentul European a adoptat trei masuri de urgenta in lupta impotriva COVID-19Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Planul UE pentru reactivare economica a esuat, dupa ce Germania si Olanda au refuzat sa imparta costurile crizei COVID-19 " pe Ziare.com